Принц Гарри и Меган Маркл отказались провести Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Кейт Миддлтон с ужасом думает о предстоящих праздниках и мечтает поскорее пережить все официальные мероприятия, чтобы наконец остаться наедине со своей семьей. Похоже, такая возможность у нее будет, потому что это Рождество герцог и герцогиня Кембриджские проведут вдали от Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера.
По информации портала, каникулы Кейт и Уильяма пройдут в загородном доме в графстве Норфолк, а герцог и герцогиня Сассекские будут отмечать праздник в резиденции королевы Елизаветы II Сандрингеме.
Как рассказал источник, в выбранном Гарри и Меган дворце «не так много места, поэтому их решение довольно неочевидно». Кроме того, он отметил, что будущие родители хотят провести время наедине, чтобы подготовиться к рождению ребенка.
Напомним, в прошлом году Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям провели рождественские каникулы вместе.
А они прямо должны праздновать , как цыгане, все под одной крышей??? Нафига? У каждого есть свои близкие, а может вообще вдвоем хотят отметить, тем более у одной трое детей, другая беременная. Мне вот муж сестры и даром не сдался, и племянники мне не близки, всегда порознь отмечаем. Все довольны.