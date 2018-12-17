Принц Гарри и Меган Маркл отказались провести Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Слухи о том, что отношения Меган Маркл с членами британской королевской семьи нельзя назвать теплыми, не утихают уже который месяц. На днях стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские не хотят отпраздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

1 2 3 4 5 6 Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Кейт Миддлтон с ужасом думает о предстоящих праздниках и мечтает поскорее пережить все официальные мероприятия, чтобы наконец остаться наедине со своей семьей. Похоже, такая возможность у нее будет, потому что это Рождество герцог и герцогиня Кембриджские проведут вдали от Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера.



По информации портала, каникулы Кейт и Уильяма пройдут в загородном доме в графстве Норфолк, а герцог и герцогиня Сассекские будут отмечать праздник в резиденции королевы Елизаветы II Сандрингеме.



Как рассказал источник, в выбранном Гарри и Меган дворце «не так много места, поэтому их решение довольно неочевидно». Кроме того, он отметил, что будущие родители хотят провести время наедине, чтобы подготовиться к рождению ребенка.



Напомним, в прошлом году Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям провели рождественские каникулы вместе.

