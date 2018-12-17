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    Принц Гарри и Меган Маркл отказались провести Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

    17.12.2018
    Слухи о том, что отношения Меган Маркл с членами британской королевской семьи нельзя назвать теплыми, не утихают уже который месяц. На днях стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские не хотят отпраздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
    • Меган Маркл, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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      Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон
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    Недавно в СМИ появилась информация о том, что Кейт Миддлтон с ужасом думает о предстоящих праздниках и мечтает поскорее пережить все официальные мероприятия, чтобы наконец остаться наедине со своей семьей. Похоже, такая возможность у нее будет, потому что это Рождество герцог и герцогиня Кембриджские проведут вдали от Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера.

    По информации портала, каникулы Кейт и Уильяма пройдут в загородном доме в графстве Норфолк, а герцог и герцогиня Сассекские будут отмечать праздник в резиденции королевы Елизаветы II Сандрингеме.

    Как рассказал источник, в выбранном Гарри и Меган дворце «не так много места, поэтому их решение довольно неочевидно». Кроме того, он отметил, что будущие родители хотят провести время наедине, чтобы подготовиться к рождению ребенка.

    Напомним, в прошлом году Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям провели рождественские каникулы вместе. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям, Елизавета II

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • А они прямо должны праздновать , как цыгане, все под одной крышей??? Нафига? У каждого есть свои близкие, а может вообще вдвоем хотят отметить, тем более у одной трое детей, другая беременная. Мне вот муж сестры и даром не сдался, и племянники мне не близки, всегда порознь отмечаем. Все довольны.

    • Братья и в прошлые годы порознь праздновали Рождество.

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