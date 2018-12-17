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    Интернет-пользователи подозревают, что Андрей Аршавин вновь изменяет своей жене

    17.12.2018
    В Сети появились фотографии Андрея Аршавина в окружении неизвестных девушек. По словам очевидцев, футболист обнимал их и катал на лошадях.
    • Андрей Аршавин
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      По Сети распространились фотографии с Андреем Аршавиным, на которых футболист проводит время в компании незнакомых девушек
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    Андрея Аршавина не раз подлавливали на изменах. Недавно в Сети появились фотографии, которые снова заставили интернет-пользователей усомниться в верности футболиста своей жене Алисе. Издание «СтарХит» сообщает, что на днях в Сети появились снимки, на одном из которых спортсмен обнимает незнакомую девушку.

    Очевидцы рассказали, что Андрей Аршавин веселился в компании двух девушек. Известно, что во время ночной прогулки футболист покатал незнакомок на лошадях. Однако позже компромат на экс-игрока «Зенита» исчез из Сети.

    Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина пока не комментирует скандальные кадры. Поэтому однозначно говорить об адюльтере рано.

    Напомним, что однажды Алиса не вытерпела многочисленных измен со стороны мужа и заявила о том, что намерена развестись. Тогда спортсмену удалось добиться прощения жены. 

    Андрей и Алиса женаты с 2016 года. В 2017-м у них родилась дочь Есеня. 

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Александров Павел, Ваганов Антон/ТАСС, Instagram
    Теги:

    Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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