Интернет-пользователи подозревают, что Андрей Аршавин вновь изменяет своей жене

В Сети появились фотографии Андрея Аршавина в окружении неизвестных девушек. По словам очевидцев, футболист обнимал их и катал на лошадях.

1 2 3 4 5 6 7 По Сети распространились фотографии с Андреем Аршавиным, на которых футболист проводит время в компании незнакомых девушек

Андрея Аршавина не раз подлавливали на изменах. Недавно в Сети появились фотографии, которые снова заставили интернет-пользователей усомниться в верности футболиста своей жене Алисе. Издание «СтарХит» сообщает, что на днях в Сети появились снимки, на одном из которых спортсмен обнимает незнакомую девушку.



Очевидцы рассказали, что Андрей Аршавин веселился в компании двух девушек. Известно, что во время ночной прогулки футболист покатал незнакомок на лошадях. Однако позже компромат на экс-игрока «Зенита» исчез из Сети.



Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина пока не комментирует скандальные кадры. Поэтому однозначно говорить об адюльтере рано.



Напомним, что однажды Алиса не вытерпела многочисленных измен со стороны мужа и заявила о том, что намерена развестись. Тогда спортсмену удалось добиться прощения жены.



Андрей и Алиса женаты с 2016 года. В 2017-м у них родилась дочь Есеня.

