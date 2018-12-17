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    «Мамина звездочка»: Ксения Собчак показала, как вместе с мужем играет с 2-летним сыном

    17.12.2018
    В последнее время 37-летняя Ксения Собчак все чаще рассказывает о сыне Платоне в своем Инстаграме. На это раз телеведущая выложила видео, на котором видно, как мальчик вместе с родителями играет с воздушным шариком.

    Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями сына Платона в конце 2016-го. Телеведущая не раз признавалась, что по-настоящему наслаждается материнством. Знаменитость крайне редко выкладывает в Инстаграм фото, где видно лицо ее наследника, и в этот раз не сделала исключение.

    Ксения опубликовала ролик, на котором со спины сняла сына, играющего с гелиевым шариком в форме звезды. Мама и папа участвовали в забаве, подбрасывая импровизированную игрушку ногами.

    «Чудесный малыш!», «Дети дают возможность родителям измениться и стать лучше, мудрее!», «Мамина и папина опора!» — писали поклонники Ксении в комментариях под видео.

    Кстати, около месяца назад, в день рождения Платона, Собчак призналась, что именно сын «сделал ее человеком».

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Собчак, Максим Виторган, Эммануил Виторган

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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