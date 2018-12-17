«Мамина звездочка»: Ксения Собчак показала, как вместе с мужем играет с 2-летним сыном

Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями сына Платона в конце 2016-го. Телеведущая не раз признавалась, что по-настоящему наслаждается материнством. Знаменитость крайне редко выкладывает в Инстаграм фото, где видно лицо ее наследника, и в этот раз не сделала исключение.
Ксения опубликовала ролик, на котором со спины сняла сына, играющего с гелиевым шариком в форме звезды. Мама и папа участвовали в забаве, подбрасывая импровизированную игрушку ногами.
«Чудесный малыш!», «Дети дают возможность родителям измениться и стать лучше, мудрее!», «Мамина и папина опора!» — писали поклонники Ксении в комментариях под видео.
Кстати, около месяца назад, в день рождения Платона, Собчак призналась, что именно сын «сделал ее человеком».
А чего они босиком-то?