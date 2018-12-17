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    Бузова на верхушке дерева и Навка в кабриолете: чем звезды будут удивлять телезрителей в новогоднюю ночь

    17.12.2018
    Каждый год мы с нетерпением ждем момента, когда в новогоднюю ночь увидим на телеэкране своих любимых знаменитостей. Теперь стало известно, что же увидят зрители в праздничных программах.

    31 декабря на федеральных каналах нашей страны традиционно будут показаны праздничные программы с участием звезд. Теперь мы знаем, чем нас удивят знаменитости в торжественную ночь.

    В передаче «Новогодняя ночь на Первом канале» появятся Татьяна Навка и Жасмин, которые в роскошных шубах «приедут» на Триумфальную площадь в Москве в кабриолетах, заполненных подарками. Кроме того, с ярким номером выступит певица Алсу.

    А вот в «Голубом огоньке» на канале «Россия» можно будет увидеть Ольгу Бузову и Евгения Петросяна, которые в какой-то момент окажутся на самом верху декорации в виде дерева. Зачем — это мы с вами поймем только 31 декабря.

    Ну и как же без Валерия Леонтьева? Несмотря на то, что певец недавно  объявил о завершении карьеры, он все же порадует поклонников как всегда экспрессивным выступлением.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, East News, Persona Stars
    Теги:

    Ольга Бузова, Евгений Петросян, Валерий Леонтьев, Татьяна Навка, Певица Жасмин, Алсу

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