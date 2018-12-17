Бузова на верхушке дерева и Навка в кабриолете: чем звезды будут удивлять телезрителей в новогоднюю ночь

Каждый год мы с нетерпением ждем момента, когда в новогоднюю ночь увидим на телеэкране своих любимых знаменитостей. Теперь стало известно, что же увидят зрители в праздничных программах.

31 декабря на федеральных каналах нашей страны традиционно будут показаны праздничные программы с участием звезд. Теперь мы знаем, чем нас удивят знаменитости в торжественную ночь.



В передаче «Новогодняя ночь на Первом канале» появятся Татьяна Навка и Жасмин, которые в роскошных шубах «приедут» на Триумфальную площадь в Москве в кабриолетах, заполненных подарками. Кроме того, с ярким номером выступит певица Алсу.



А вот в «Голубом огоньке» на канале «Россия» можно будет увидеть Ольгу Бузову и Евгения Петросяна, которые в какой-то момент окажутся на самом верху декорации в виде дерева. Зачем — это мы с вами поймем только 31 декабря.



Ну и как же без Валерия Леонтьева? Несмотря на то, что певец недавно объявил о завершении карьеры, он все же порадует поклонников как всегда экспрессивным выступлением.

