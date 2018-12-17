Ким Кардашьян опубликовала свое детское фото и доказала: Норт вырастет ее точной копией

Не так давно Ким Кардашьян решила показать подписчикам свою архивную фотографию. На опубликованном кадре Кардашьян примерно пять лет (то есть столько же, сколько сейчас ее старшей дочери). Она позирует фотографу, сидя в мокром купальнике. «Малышка К», — подписала звезда свой детский снимок. Глядя на этот кадр, фолловеры Ким пришли к выводу, что Норт в большей степени похожа на нее, чем на не менее знаменитого папу Канье Уэста.
Убедившиеся в сходстве поклонники оставили под фото такие комментарии: «Малышка Н.», «Норт — 100% Ким», «Вы невероятно похожи!». И мы с ними полностью согласны!
У Ким Кардашьян и Канье Уэста три ребенка: две дочки, Норт и Чикаго, и сын Сэйнт. Напомним, чтобы родить младшую дочку Чикаго, звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери.