Ким Кардашьян опубликовала свое детское фото и доказала: Норт вырастет ее точной копией

На днях Ким Кардашьян разместила в Инстаграме свой детский снимок. Подписчики удивились тому, насколько дочка Ким Норт похожа на нее.

1 2 3 ... 8 Ким Кардашьян поделилась своим детским снимком. Интернет-пользователи сразу отметили, что Норт, ее старшая дочка, растет точной копией мамы

Не так давно Ким Кардашьян решила показать подписчикам свою архивную фотографию. На опубликованном кадре Кардашьян примерно пять лет (то есть столько же, сколько сейчас ее старшей дочери). Она позирует фотографу, сидя в мокром купальнике. «Малышка К», — подписала звезда свой детский снимок. Глядя на этот кадр, фолловеры Ким пришли к выводу, что Норт в большей степени похожа на нее, чем на не менее знаменитого папу Канье Уэста.

Убедившиеся в сходстве поклонники оставили под фото такие комментарии: «Малышка Н.», «Норт — 100% Ким», «Вы невероятно похожи!». И мы с ними полностью согласны!



У Ким Кардашьян и Канье Уэста три ребенка: две дочки, Норт и Чикаго, и сын Сэйнт. Напомним, чтобы родить младшую дочку Чикаго, звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери.