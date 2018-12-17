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    Ким Кардашьян опубликовала свое детское фото и доказала: Норт вырастет ее точной копией

    17.12.2018
    На днях Ким Кардашьян разместила в Инстаграме свой детский снимок. Подписчики удивились тому, насколько дочка Ким Норт похожа на нее.
    • Ким Кардашьян
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      Ким Кардашьян поделилась своим детским снимком. Интернет-пользователи сразу отметили, что Норт, ее старшая дочка, растет точной копией мамы
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    Не так давно Ким Кардашьян решила показать подписчикам свою архивную фотографию. На опубликованном кадре Кардашьян примерно пять лет (то есть столько же, сколько сейчас ее старшей дочери). Она позирует фотографу, сидя в мокром купальнике. «Малышка К», — подписала звезда свой детский снимок. Глядя на этот кадр, фолловеры Ким пришли к выводу, что Норт в большей степени похожа на нее, чем на не менее знаменитого папу Канье Уэста.

    Убедившиеся в сходстве поклонники оставили под фото такие комментарии: «Малышка Н.», «Норт — 100% Ким», «Вы невероятно похожи!». И мы с ними полностью согласны!

    У Ким Кардашьян и Канье Уэста три ребенка: две дочки, Норт и Чикаго, и сын Сэйнт. Напомним, чтобы родить младшую дочку Чикаго, звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Ким Кардашьян, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст, Канье Уэст

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Неужели у Ким К ещё есть ранее неопубликованные снимки? Лет 10 она на слуху, каждодневно что-то там выкладывает, и всё-равно есть ещё невиданные снимки? Удивила.

    • Я вижу в Норт, копию отца

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