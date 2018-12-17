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    Герцогиня Корнуольская Камилла возмущена внешним видом Меган Маркл

    17.12.2018
    В последнее время Меган Маркл уж слишком часто нарушает королевский протокол. То она появится на публике в слишком открытых нарядах, то с ярким маникюром. Британские СМИ утверждают, что это очень не нравится герцогине Корнуольской Камиллее.

    Меган Маркл отличилась от других членов монаршей семьи отнюдь не королевским поведением. Герцогиня уж слишком часто нарушает протокол. Среди самых частых уклонений от установленных правил — чересчур открытые наряды и вызывающий маникюр и педикюр. 

    Герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз долгое время предпочитала не комментировать внешний вид Меган, однако ее наряд на недавней премии Fashion Awards стал последней каплей. Как сообщает британское издание Daily Mail, супруга принца Чарльза посчитала несоблюдение дресс-кода герцогиней неподобающим для королевской семьи.

    «Камилла долго сидела и с удивлением наблюдала за поведением Меган, но после церемонии не выдержала», — объясняет источник. 

    Кроме того, по словам инсайдера во дворце уже придумали прозвище для Меган. Жену принца Гарри тайно называют «ураган Меган» и «сложная герцогиня».

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри, Камилла Паркер Боулз

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Ктотакая Камиллея?

    • А ДО мероприятия переодеть Меган нельзя? Или она одевается из собственного шкафа и тайком пробирается к цели?? Хотя, 11 лет живя в Англии ознакомилась с натурой англичан. Будут пыхтеть, поглядывать, но не скажут. Тяжёлые люди.

    • Гость

      А ДО мероприятия переодеть Меган нельзя? Или она одевается из собственного шкафа и тайком пробирается к цели?? Хотя, 11 лет живя в Англии ознакомилась с натурой англичан. Будут пыхтеть, поглядывать, но не скажут. Тяжёлые люди.

      а почему Марклдолжны все кидаться помогать? Особенно еслиона не представляет никакогоинтереса и неприноситлюдм никакой пользы, пришла, чтобызабратьне свое? Пустьодевается какхочет, и ее будут за это гнобить. Никто ей ничем не обязан и любить ее необязаны тем более. Причин для неприятияэтого чужеродного разрушающего элемента больше.

    • Гость

      Ктотакая Камиллея?

      Что минусуешь, редакторша, правь свой немудреный текст с ошибкой!

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