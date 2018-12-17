У лжелюбовницы Киркорова, якобы беременной тройней от певца, отнимают элитную квартиру в Москве

В конце ноября 52-летняя москвичка Светлана Софиева открыто заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. На днях стало известно, что ее взрослые дети хотят признать женщину невменяемой и лишить столичной квартиры.

1 2 3 4 5 6 7 52-летняя Светлана Софиева заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова

Меньше месяца назад 52-летняя Светлана Софиева на всю страну заявила о том, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Женщина является большой поклонницей поп-короля и старается не пропускать его концерты. На одном из них, как она утверждает, случилось их личное знакомство. Пару связывали страстные отношения, однако, уверяет Светлана, Филипп перестал с ней общаться, едва узнав о ее беременности.

На днях Светлана стала гостьей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии женщина прошла проверку на полиграфе, которая показала, что она лжет.

Племянница лжелюбовницы Киркорова Оксана Хоменок рассказала, что сначала она даже поверила в беременность родственницы. Однако позже ей стало понято, что женщина все это выдумала. По словам Оксаны, Светлана пережила несколько эмоциональных потрясений, и из-за этого у нее начались проблемы с психикой.



Пять лет назад родной брат Светланы убил свою жену из-за ревности, а после выхода из тюрьмы скончался. Через некоторое время умер и супруг Софиевой, влиятельный бизнесмен Георгий. Это горе окончательно подкосило ее нестабильное состояние.



«У нее началась мания преследования. Светлане казалось, что ее преследуют. Она даже боялась пробовать пищу в незнакомом месте, опасаясь за свою жизнь», — рассказала племянница Светланы.

После смерти супруга Софиева стала хозяйкой его многомиллионного состояния.

«Это не только недвижимость в Лондоне, дом в Лос-Анджелесе, московская квартира и ни одна, а также счета с большими суммами денег. Тогда и началось все. Страхи, что ее могут убить, похитить», — добавила Хоменюк.



По словам Оксаны, наследники Светланы хотят лишить ее элитной квартиры в центре Москвы, площадью в 260 квадратных метров. Также племянница Софиевой заявила, что дети лжелюбовницы Киркорова хотят признать свою мать невменяемой.