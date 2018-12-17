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    У лжелюбовницы Киркорова, якобы беременной тройней от певца, отнимают элитную квартиру в Москве

    17.12.2018
    В конце ноября 52-летняя москвичка Светлана Софиева открыто заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. На днях стало известно, что ее взрослые дети хотят признать женщину невменяемой и лишить столичной квартиры.

    Меньше месяца назад 52-летняя Светлана Софиева на всю страну заявила о том, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Женщина является большой поклонницей поп-короля и старается не пропускать его концерты. На одном из них, как она утверждает, случилось их личное знакомство. Пару связывали страстные отношения, однако, уверяет Светлана, Филипп перестал с ней общаться, едва узнав о ее беременности.

    На днях Светлана стала гостьей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии женщина прошла проверку на полиграфе, которая показала, что она лжет.

    Племянница лжелюбовницы Киркорова Оксана Хоменок рассказала, что сначала она даже поверила в беременность родственницы. Однако позже ей стало понято, что женщина все это выдумала. По словам Оксаны, Светлана пережила несколько эмоциональных потрясений, и из-за этого у нее начались проблемы с психикой. 

    Пять лет назад родной брат Светланы убил свою жену из-за ревности, а после выхода из тюрьмы скончался. Через некоторое время умер и супруг Софиевой, влиятельный бизнесмен Георгий. Это горе окончательно подкосило ее нестабильное состояние.

    «У нее началась мания преследования. Светлане казалось, что ее преследуют. Она даже боялась пробовать пищу в незнакомом месте, опасаясь за свою жизнь», — рассказала племянница Светланы.

    После смерти супруга Софиева стала хозяйкой его многомиллионного состояния.

    «Это не только недвижимость в Лондоне, дом в Лос-Анджелесе, московская квартира и ни одна, а также счета с большими суммами денег. Тогда и началось все. Страхи, что ее могут убить, похитить», — добавила Хоменюк. 

    По словам Оксаны, наследники Светланы хотят лишить ее элитной квартиры в центре Москвы, площадью в 260 квадратных метров. Также племянница Софиевой заявила, что дети лжелюбовницы Киркорова хотят признать свою мать невменяемой.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Филипп Киркоров

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Странная женщина, вроде еще в своем уме. Но неужели её не волнует собственное здоровье, ведь если не беременность, то что там, киста что ле?

    • Да какая нам разница, что там с этой странной теткой и ее детьми происходит? Какое нам до нее дело? Она вообще кто? Просто обычная баба , каких миллионы.

    • Ну, а вот её миллионы счастья ей как видно, не принесли..

    • шта?

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