У лжелюбовницы Киркорова, якобы беременной тройней от певца, отнимают элитную квартиру в Москве

Меньше месяца назад 52-летняя Светлана Софиева на всю страну заявила о том, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Женщина является большой поклонницей поп-короля и старается не пропускать его концерты. На одном из них, как она утверждает, случилось их личное знакомство. Пару связывали страстные отношения, однако, уверяет Светлана, Филипп перестал с ней общаться, едва узнав о ее беременности.
Племянница лжелюбовницы Киркорова Оксана Хоменок рассказала, что сначала она даже поверила в беременность родственницы. Однако позже ей стало понято, что женщина все это выдумала. По словам Оксаны, Светлана пережила несколько эмоциональных потрясений, и из-за этого у нее начались проблемы с психикой.
Пять лет назад родной брат Светланы убил свою жену из-за ревности, а после выхода из тюрьмы скончался. Через некоторое время умер и супруг Софиевой, влиятельный бизнесмен Георгий. Это горе окончательно подкосило ее нестабильное состояние.
«У нее началась мания преследования. Светлане казалось, что ее преследуют. Она даже боялась пробовать пищу в незнакомом месте, опасаясь за свою жизнь», — рассказала племянница Светланы.
«Это не только недвижимость в Лондоне, дом в Лос-Анджелесе, московская квартира и ни одна, а также счета с большими суммами денег. Тогда и началось все. Страхи, что ее могут убить, похитить», — добавила Хоменюк.
По словам Оксаны, наследники Светланы хотят лишить ее элитной квартиры в центре Москвы, площадью в 260 квадратных метров. Также племянница Софиевой заявила, что дети лжелюбовницы Киркорова хотят признать свою мать невменяемой.