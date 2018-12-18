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    Ким Кардашьян показала фигуру в одном из самых «голых» своих нарядов

    18.12.2018
    Ким Кардашьян опубликовала в своем микроблоге новое фото, которое удивило даже ее самых преданных поклонников. Дело в том, что на снимке звезда реалити-шоу позировала, пожалуй, в самом «голом» платье из всех, что мы когда-либо на ней видели. 

    Ким Кардашьян прославилась на весь мир благодаря своим роскошным формам. Чтобы добиться фигуры своей мечты звезде реалити-шоу приходится регулярно заниматься спортом. Она никогда не упускает возможности продемонстрировать свои достижения и регулярно участвует в откровенных фотосессиях. Да и наряды Ким явно призваны подчеркнуть ее достоинства. Например, на вручение премии People's Choice Awards-2018 Кардашьян пришла в «голом» платье Jean Paul Gaultier. А на днях звезда надела еще более откровенный наряд. 

    Участница популярного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians опубликовала в микроблоге новое фото в платье, которое оказалось почти полностью прозрачным.  

    Всего за несколько часов фото Ким собрало больше полутора миллиона лайков и свыше десяти тысяч комментариев. Даже самые преданные поклонники были поражены смелостью Кардашьян. «Выглядит как настоящая лесная нимфа», «У меня дыхание перехватило от этого фото», «Лучшее платье из тех, что я видела на Ким», — написали фолловеры звезды реалити-шоу в комментариях. 

    А вам нравится, как платье сидит на Ким?

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Ким Кардашьян

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