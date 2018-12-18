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    «Я тебя люблю, хочу к тебе»: Павел Мамаев пишет жене письма из СИЗО

    18.12.2018
    Павел Мамаев не оставляет попытки вымолить прощение у своей жены Аланы, которая не так давно рассказывала подписчикам об изменах футболиста. Спортсмен регулярно пишет супруге романтические послания из СИЗО и уверяет, что любит только ее.

    В начале декабря этого года Алана Мамаева сообщила о том, что у ее мужа Павла есть любовница. Женщина с трудом сдерживала слезы, когда в подробностях рассказывала об отношениях футболиста и его пассии, а позднее и вовсе опубликовала видеодоказательство неверности супруга. Однако Алана по-прежнему ждет Павла из СИЗО и надеется, что им удастся сохранить семью. Спортсмен, судя по всему, тоже не намерен расставаться с женой. Он шлет ей шикарные букеты, а недавно отправил довольно длинное романтическое письмо. 

    Журналистам Super.ru удалось заполучить нежное послание Мамаева к своей жене. 

    «Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!» — написал Павел. Он заверил Алану, что непременно вернется домой в уже в феврале следующего года, а, может быть, даже раньше. Также футболист пообещал, что в его жизни кого не будет кроме любимой жены. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram, Василий Кузьмиченок/ТАСС
    Теги:

    Алана Мамаева, Павел Мамаев

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • В тюрьме все так говорят

    • Боже, ну как журналисты получили это письмо? Алана отдала? Тогда она просто свинья и у меня плохие новости для Мамаева. Либо же все это пиар дешевый. Который уже надоел.

    • Гость

      Боже, ну как журналисты получили это письмо? Алана отдала? Тогда она просто свинья и у меня плохие новости для Мамаева. Либо же все это пиар дешевый. Который уже надоел.

      она сама выкладывала в сториз это письмо, потом удалила. Многие сайты успели его поймать и выложили подобные новости.

    • Ну и зачем нам все это. Разбирайтесь со свои грязным бельем между собой.

    • Мне кажется, даже если он и написал такое письмо, то оно очень интимное, личное и не подлежит разглашению. Зачем всем знать о чувствах и желаниях человека, который обратился к любимой? Все на публику, странно как-то....

    • Всем по очереди шлет. Он всех любит, никого не забывает.

    • Гость

      Боже, ну как журналисты получили это письмо? Алана отдала? Тогда она просто свинья и у меня плохие новости для Мамаева. Либо же все это пиар дешевый. Который уже надоел.

      Это за гранью моего понимания. У меня три варианта . 1 У них договоренность и они на это подписались оба, дабы вызвать интерес к себе. 2. Она пытается позлить его любовницу, так называемую. 3 . Готовит почву, чтобы после скандала не уходить от Мамаева. Якобы, смотрите, он меня любит и раскаивается, а я прощаю ради детей и великой любви (деньги не при чем). Ну или она реально на наркоте сидит - выкладывает/ удаляет. Жесть, короче))) Больная, закомплексованная баба. Странно, что она ещё не сидит у Малахова)))

    • Точно, пациент Малахова))

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