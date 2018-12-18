«Я тебя люблю, хочу к тебе»: Павел Мамаев пишет жене письма из СИЗО

Павел Мамаев не оставляет попытки вымолить прощение у своей жены Аланы, которая не так давно рассказывала подписчикам об изменах футболиста. Спортсмен регулярно пишет супруге романтические послания из СИЗО и уверяет, что любит только ее.

1 2 3 ... 8 Павел Мамаев не теряет надежды вернуть доверие жены Аланы

В начале декабря этого года Алана Мамаева сообщила о том, что у ее мужа Павла есть любовница. Женщина с трудом сдерживала слезы, когда в подробностях рассказывала об отношениях футболиста и его пассии, а позднее и вовсе опубликовала видеодоказательство неверности супруга. Однако Алана по-прежнему ждет Павла из СИЗО и надеется, что им удастся сохранить семью. Спортсмен, судя по всему, тоже не намерен расставаться с женой. Он шлет ей шикарные букеты, а недавно отправил довольно длинное романтическое письмо.

Журналистам Super.ru удалось заполучить нежное послание Мамаева к своей жене.

«Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!» — написал Павел. Он заверил Алану, что непременно вернется домой в уже в феврале следующего года, а, может быть, даже раньше. Также футболист пообещал, что в его жизни кого не будет кроме любимой жены.