«Страшно так, как не было никогда»: вдова Марьянова озадачила поклонников посланием в соцсетях

На днях вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик опубликовала на своей странице в Фейсбуке запись, которая заинтриговала интернет-пользователей. Судя по всему, женщина готовится к серьезному противостоянию.

Дмитрий Марьянов скончался 17 октября 2017 года. С тех самых пор практически все внимание поклонников актера направлено на его вдову Ксению Бик. Некоторые даже были уверены, что именно она причастна к его смерти. Однако сама женщина отрицала эту информацию. А недавно в СМИ появились данные о том, что дочь Анфиса, которую признал сам Дмитрий, на самом деле была рождена от другого мужчины — первого супруга Ксении Сергея Коваленко.



На днях Бик в своем Фейсбуке опубликовала интригующий пост. «Я иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. За себя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю.

Благословите, кто может. Если не поймете — пойму и приму. Ибо дальше эта Преисподняя не может продолжаться. С нами правда — значит с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, ''этим всем'' будет мало места», — написала Ксения.

Ниже женщина призналась, что очень переживает из-за того испытания, которое ей предстоит, но в этом ее поддерживает дочь Анфиса.

«Страшно так, как не было никогда. Дрожу, как осиновый лист. Анфиска отпаивает чаем с ромашкой и корвалолом», — сообщила Бик. Поклонники в комментариях принялись гадать, что именно задумала вдова Марьянова. Однако она решила пока сохранить свои планы в тайне.