Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев подтвердили свои отношения

    18.12.2018
    На днях 36-летняя Татьяна Арнтгольц и 33-летний Марк Богатырев перестали скрывать свой роман. Актеры пришли вместе на премьеру фильма «Елки последние».

    Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев познакомились в 2017-м на съемочной площадке фильма «Наживка для ангела», где играли влюбленных. Отношения актеров начались уже тогда, однако около года они скрывали свой роман. Некоторое время назад Богатырев выложил черно-белое фото Арнтгольц, которое подписал так: «Девушка решила меня захомутать».

    На днях звездная пара перестала держать в тайне свои отношения. Татьяна и Марк появились вместе на премьере фильма Тимура Бекмамбетова «Елки последние». Для актеров это мероприятие стало первым совместным выходом в качестве пары.

    Напомним, в 2013-м Татьяна развелась с актером Иваном Жидковым, от которого родила дочку Марию. Бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения ради воспитания ребенка — они часто встречаются и проводят праздники вместе. 

    Перейти к обсуждению 3


    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
    Теги:

    Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев, Иван Жидков

    Реклама

    Комментарии (3) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 216

    Новое за неделю

    17 новых тем

    Популярное за неделю

    17 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.