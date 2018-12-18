Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев подтвердили свои отношения

На днях 36-летняя Татьяна Арнтгольц и 33-летний Марк Богатырев перестали скрывать свой роман. Актеры пришли вместе на премьеру фильма «Елки последние».

1 2 3 4 5 6 Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц перестали скрывать свой роман

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев познакомились в 2017-м на съемочной площадке фильма «Наживка для ангела», где играли влюбленных. Отношения актеров начались уже тогда, однако около года они скрывали свой роман. Некоторое время назад Богатырев выложил черно-белое фото Арнтгольц, которое подписал так: «Девушка решила меня захомутать».



На днях звездная пара перестала держать в тайне свои отношения. Татьяна и Марк появились вместе на премьере фильма Тимура Бекмамбетова «Елки последние». Для актеров это мероприятие стало первым совместным выходом в качестве пары.



Напомним, в 2013-м Татьяна развелась с актером Иваном Жидковым, от которого родила дочку Марию. Бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения ради воспитания ребенка — они часто встречаются и проводят праздники вместе.

