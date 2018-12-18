Российские СМИ: Ксения Собчак уходит от Максима Виторгана?

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают слухи о возможном романе Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. По данным источников, телеведущая намерена бросить мужа ради нового возлюбленного.

1 2 3 4 5 6 Российские СМИ сообщают, что Ксения Собчак намерена уйти от мужа

На днях в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак, будучи замужем за Максимом Виторганом, вступила в романтические отношения с театральным режиссером Константином Богомоловым. Как сообщал портал «Дни.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Двойная сплошная», Собчак и Богомолов вместе посетили премьеру фильма «Дом, который построил Джек» и не скрывали нежных чувств друг к другу.



18 декабря в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик» было опубликовано сообщение, в котором говорится, что телеведущая уходит от своего мужа к режиссеру. Об этом инсайдер услышал в одном из престижных салонов красоты в Москве. Кроме того, некоторые СМИ обратили внимание на то, что Собчак уже некоторое время не носит обручальное кольцо, которое раньше всегда украшало ее безымянный палец.



Ни Ксения, ни ее муж, ни режиссер пока не прокомментировали эту информацию. Напомним, в сентябре этого года Константин Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз.

