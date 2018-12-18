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    Российские СМИ: Ксения Собчак уходит от Максима Виторгана?

    18.12.2018
    Вот уже несколько дней в Сети обсуждают слухи о возможном романе Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. По данным источников, телеведущая намерена бросить мужа ради нового возлюбленного.

    На днях в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак, будучи замужем за Максимом Виторганом, вступила в романтические отношения с театральным режиссером Константином Богомоловым. Как сообщал портал «Дни.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Двойная сплошная», Собчак и Богомолов вместе посетили премьеру фильма «Дом, который построил Джек» и не скрывали нежных чувств друг к другу. 

    18 декабря в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик» было опубликовано сообщение, в котором говорится, что телеведущая уходит от своего мужа к режиссеру. Об этом инсайдер услышал в одном из престижных салонов красоты в Москве. Кроме того, некоторые СМИ обратили внимание на то, что Собчак уже некоторое время не носит обручальное кольцо, которое раньше всегда украшало ее безымянный палец.

    Ни Ксения, ни ее муж, ни режиссер пока не прокомментировали эту информацию. Напомним, в сентябре этого года Константин Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Петр Ковалев, Дмитрий Коробейников/ТАСС, Instagram
    Теги:

    Максим Виторган, Ксения Собчак

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Комментировать нечего, вот и не комментируют.

    • да куда она уйдет, на такую не каждый клюнет

    • Фу, какой мерзкий плеш выйти поц!!! Максим хороший и достойный мужик. Жаль, нормальная была пара.

    • Они что, втроем в романтических отношениях: Собчак, Бондарчук Света и Богомолов?

    • Жаль, если так. На вид Максим очень приятный мужчина. Да, не накачанный красавец, но какой-то он уютный, надежный. Видимо, переступив определенный возрастной порог, начинаешь по-другому воспринимать мужскую "красоту".

    • Я б на месте мужчин с ней связываться не стала..

    • Полная чушь. Не верю.

    • На днях писали, как Собчак счастлива и не нарадуется на своего мужа,считает его мудрым,надежным и тд. Он человек,к мнению которого она всегда прислушивается. И он восторгов не скрывал,поздравляя ее с др. Какие то противоречивые новости.

    • Бред

    • Ваша совесть

      Жаль, если так. На вид Максим очень приятный мужчина. Да, не накачанный красавец, но какой-то он уютный, надежный. Видимо, переступив определенный возрастной порог, начинаешь по-другому воспринимать мужскую "красоту".

      Тоже так считаю. Одно дело, если бы у нее денег не было, так у неё их дофига. На вид порядочный мужик.

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