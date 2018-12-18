Фильм «Собибор» Константина Хабенского не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Оглашен короткий список из девяти претендентов на «Оскар-2019» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм «Собибор» Константина Хабенского в него не попал.

1 2 3 ... 8 Фильм «Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист претендентов на победу кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Американская академия киноискусств огласила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Российская военная драма «Собибор» режиссера Константина Хабенского выбыл из числа претендентов на победу. Напомним, что фильм стал дебютной режиссерской работой актера.



Изначально на участие в номинации претендовали 87 картин. В шорт-лист претендентов вошли лишь следующие девять фильмов: «Магазинные воришки» (Япония), «Айка» (Казахстан), Капернаум (Ливан), «Холодная война» (Польша), «Пылающий» (Южная Корея), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания) и «Никогда не отводи взгляд» (Германия), «Рим» (Мексика). Отметим, что мексиканский фильм режиссера Альфонсо Куарона уже завоевал в этом году «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Итоговый список номинантов будет объявлен 22 января 2019 года, а вручение премии пройдет 24 февраля.

Отметим, что четыре российских фильма становились лауреатами премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969), «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии, 1976), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981), «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1995).