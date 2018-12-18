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    Фильм «Собибор» Константина Хабенского не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

    18.12.2018
    Оглашен короткий список из девяти претендентов на «Оскар-2019» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм «Собибор» Константина Хабенского в него не попал.
    • Константин Хабенский
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      Фильм «Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист претендентов на победу кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
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    Американская академия киноискусств огласила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».  Российская военная драма «Собибор» режиссера Константина Хабенского выбыл из числа претендентов на победу. Напомним, что фильм стал дебютной режиссерской работой актера.

    Изначально на участие в номинации претендовали 87 картин. В шорт-лист претендентов вошли лишь следующие девять фильмов: «Магазинные воришки» (Япония), «Айка» (Казахстан), Капернаум (Ливан), «Холодная война» (Польша), «Пылающий» (Южная Корея), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания) и «Никогда не отводи взгляд» (Германия), «Рим» (Мексика). Отметим, что мексиканский фильм режиссера Альфонсо Куарона уже завоевал в этом году «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

    Итоговый список номинантов будет объявлен 22 января 2019 года, а вручение премии пройдет 24 февраля.

    Отметим, что четыре российских фильма становились лауреатами премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969), «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии, 1976), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981), «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1995).

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Никита Михалков, Вера Алентова, Ирина Муравьева, Константин Хабенский, Оскар 2019

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Потому что фильм никакущий, а не потому что "подлые омериканцы"

    • Фильм очень слабый, персонажи не раскрыты, повествование сбивчивое, и этот надрыв, в который просто не веришь...

    • При всем моем уважении к Константину - слабее фильма я не видела. Очень жаль, такая тема поднята и так бездарно снято.

    • Откровенно слабый фильм.Какой уж тут претендент на Оскар.много шума из ничего...

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