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    38-летняя Екатерина Вуличенко стала мамой во второй раз

    18.12.2018
    Екатерина Вуличенко порадовала поклонников трогательной новостью. Актриса рассказала в своем Инстаграме о том, что родила сына.

    Несколько месяцев назад Екатерина Вуличенко объявила о своей беременности, выложив в соцсетях фото с округлившимся животом. 17 декабря актриса стала мамой во второй раз — она родила сына от своего супруга Марата. Об этом знаменитость сообщила в своем Инстаграме.

    «Сын. Счастье. Эмоции захлестывают, невозможно описать словами, что я чувствую! Пока хочу сказать спасибо, конечно, во-первых, любимому мужу, с которым мы прошли весь этот путь!» — написала актриса под фотографией с новорожденным малышом.

    Екатерина пока не рассказала, как решила назвать сына. Напомним, у Вуличенко есть 12-летняя дочь София от первого брака с финансистом Денисом Трифоновым.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
    Теги:

    Екатерина Вуличенко

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    • Мои поздравления! Молодец! Можно продолжать до 47 лет точно.

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