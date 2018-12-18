38-летняя Екатерина Вуличенко стала мамой во второй раз

Екатерина Вуличенко порадовала поклонников трогательной новостью. Актриса рассказала в своем Инстаграме о том, что родила сына.

1 2 3 4 5 6 Екатерина Вуличенко стала мамой во второй раз

Несколько месяцев назад Екатерина Вуличенко объявила о своей беременности, выложив в соцсетях фото с округлившимся животом. 17 декабря актриса стала мамой во второй раз — она родила сына от своего супруга Марата. Об этом знаменитость сообщила в своем Инстаграме.



«Сын. Счастье. Эмоции захлестывают, невозможно описать словами, что я чувствую! Пока хочу сказать спасибо, конечно, во-первых, любимому мужу, с которым мы прошли весь этот путь!» — написала актриса под фотографией с новорожденным малышом.



Екатерина пока не рассказала, как решила назвать сына. Напомним, у Вуличенко есть 12-летняя дочь София от первого брака с финансистом Денисом Трифоновым.

