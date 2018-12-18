Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до февраля: суд отклонил апелляцию футболистов

Суд отклонил апелляцию Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в избиении двух чиновников и водителя известной телеведущей. Футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.



1 2 3 4 5 6 7 Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили арест до 8 февраля

В Московском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривались жалобы на продление ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина и их сообщников. Решение по делу огласила судья Любовь Николенко: «Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения».

Таким образом, футболисты пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Адвокаты спортсменов настаивали на переводе подсудимых под домашний арест. Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, отметил, что его клиент возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей одному из потерпевших — водителю Виталию Соловчуку.



Защита подсудимых также обратила внимание на выводы спортивного психолога «Зенита». В заключении врача говорится, что из-за частых перелетов у Кокорина мог быть нарушен график сна, а волнение перед матчем и утомление после выездных мероприятий могли «способствовать ситуативной агрессивности» спортсмена.



Алана Мамаева, жена подсудимого футболиста, публично отреагировала на вердикт судьи. «Знаете, это и правда позор... Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?», — написала Алина в своем Инстаграме.

Напомним, что 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО. Ранее сообщалось, что и Кокорин, и Мамаев частично признали свою вину.