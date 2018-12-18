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    Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до февраля: суд отклонил апелляцию футболистов

    18.12.2018
    Суд отклонил апелляцию Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в избиении двух чиновников и водителя известной телеведущей. Футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.

    В Московском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривались жалобы на продление ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина и их сообщников. Решение по делу огласила судья Любовь Николенко: «Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения».

    Таким образом, футболисты пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    Адвокаты спортсменов настаивали на переводе подсудимых под домашний арест. Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, отметил, что его клиент возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей одному из потерпевших — водителю Виталию Соловчуку.

    Защита подсудимых также обратила внимание на выводы спортивного психолога «Зенита». В заключении врача говорится, что из-за частых перелетов у Кокорина мог быть нарушен график сна, а волнение перед матчем и утомление после выездных мероприятий могли «способствовать ситуативной агрессивности» спортсмена.

    Алана Мамаева, жена подсудимого футболиста, публично отреагировала на вердикт судьи. «Знаете, это и правда позор... Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?», — написала Алина в своем Инстаграме.

    Напомним, что 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО. Ранее сообщалось, что и Кокорин, и Мамаев частично признали свою вину.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram, ТАСС
    Теги:

    Александр Кокорин, Павел Мамаев, Алана Мамаева

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