Влад Топалов опубликовал трогательное видео с Региной Тодоренко и сыном

5 декабря Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями. На днях певец опубликовал в своем Инстаграме первое видео с малышом, умилив интернет-пользователей.

1 2 3 ... 8 Влад Топалов опубликовал видео с Региной Тодоренко и своим сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов долго скрывали и отрицали свои отношения. Однако в итоге все же начали публиковать романтичные фото друг с другом и вместе выходили в свет. Примерно так же дела обстояли и с беременностью телеведущей. Лишь на последних месяцах, когда скрывать интересное положение было уже невозможно, Регина все-таки подтвердила, что ждет первенца. Малыш появился на свет в одной из московских клиник. Пока сама Тодоренко старается не показывать кроху, Топалов уже публикует видео с ним в своем Инстаграме.

На днях Влад выложил ролик, который снял во время поездки. В машине кроме него и Регины был и их первенец. «Семейные поездочки и песенки», — коротко подписал видео певец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Какая милота! Счастья вам и любви», «Счастья и здоровья малышу. Регине восстановления. Владу сил. И вашей семье всего самого наилучшего», «Рада, что вы нашли друг друга», «Очень классно и радостно смотреть на вашу семью», — пишут в комментариях восхищенные интернет-пользователи. Многие из них ждут, когда Влад и Регина наконец раскроют имя малыша.