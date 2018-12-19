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    Влад Топалов опубликовал трогательное видео с Региной Тодоренко и сыном

    19.12.2018
    5 декабря Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями. На днях певец опубликовал в своем Инстаграме первое видео с малышом, умилив интернет-пользователей. 

    Регина Тодоренко и Влад Топалов долго скрывали и отрицали свои отношения. Однако в итоге все же начали публиковать романтичные фото друг с другом и вместе выходили в свет. Примерно так же дела обстояли и с беременностью телеведущей. Лишь на последних месяцах, когда скрывать интересное положение было уже невозможно, Регина все-таки подтвердила, что ждет первенца. Малыш появился на свет в одной из московских клиник. Пока сама Тодоренко старается не показывать кроху, Топалов уже публикует видео с ним в своем Инстаграме. 

    На днях Влад выложил ролик, который снял во время поездки. В машине кроме него и Регины был и их первенец. «Семейные поездочки и песенки», — коротко подписал видео певец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

    «Какая милота! Счастья вам и любви», «Счастья и здоровья малышу. Регине восстановления. Владу сил. И вашей семье всего самого наилучшего», «Рада, что вы нашли друг друга», «Очень классно и радостно смотреть на вашу семью», — пишут в комментариях восхищенные интернет-пользователи. Многие из них ждут, когда Влад и Регина наконец раскроют имя малыша. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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    Комментарии (14) Добавить комментарий
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    • Скрытные прям)) но счастливые, молодцы. Вроде сказал Колясик, не?

    • Он только что просил оставить их в покое, и что они не будут показывать ребенка. Хватило на пару суток. Да еще и профиль открыл, специально :)))) Комедия.

    • Певцы ё маё

    • Где сетка между багажником и салоном? При ударе в них или резком торможении эта коляска снесет голову водителю, и машина потеряет управление, подвергнув опасности всех на дороге . В цивилизованых странах запрещено так перевозить вещи, даже собаки находятся либо в переноске, либо за решеткой-сеткой.

    • Бузова уже допелась на камеру за рулем. Как и Билан. Нечему не учат такие истории, все равно лайки важнее. И ведь ребенок в салоне, хоть бы ответственнее были.

    • Гость

      Скрытные прям)) но счастливые, молодцы. Вроде сказал Колясик, не?

      Коляску, говорит, не пристегнул, пофигу на безопасность. Главное петь в мобильник, любуюясь собой в двужущейся машине.

    • Гость

      Бузова уже допелась на камеру за рулем. Как и Билан. Нечему не учат такие истории, все равно лайки важнее. И ведь ребенок в салоне, хоть бы ответственнее были.

      да им все равно. Хоть бы клеил на бока машины специальный знак "водитель павлин инстаграмщик", который не на дорогу смотрит, а в телефон поет. Встал бы на обочине и пропелся!!!

    • А можно это видео сразу в ГИБДД послать? Женщина сзади не пристегнута, водитель поет в камеру , находясь за рулем.

    • Штраф за ремень 1000 руб. Заплатит и дальше так же ездить будет. И ребенка приучает к этому.

    • В шоке,он за рулём,она его постоянно отвлекает,это нормально?

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