Бизнес Виктории Бекхэм терпит серьезные убытки

В последнее время в прессе появляется все больше информации о том, что бренд Виктории Бекхэм переживает не лучшие времена. Как сообщают зарубежные журналисты, за прошедший год дизайнер потеряла 10,2 миллиона фунтов стерлингов.

1 2 3 ... 8 По информации западных СМИ, предприятие Виктории Бекхэм терпит серьезные убытки

Виктория Бекхэм прославилась благодаря своему участию в популярной группе Spice Girls. Однако сейчас она более известна как дизайнер и модельер. Виктория выпускает не только собственную линию одежды, но так же обувь и аксессуары. Правда, как уверяют зарубежные журналисты, в последнее время дела у нее идут не очень.

По информации издания The Sun, за 2018 год бренд Бекхэм потерял 10,2 миллиона фунтов стерлингов (более 866 миллионов рублей).

К слову, в 2017-м убытки компании были на два миллиона фунтов стерлингов меньше. Важно отметить, что акционеры по-прежнему уверены, что в «среднесрочном периоде» компания станет безубыточна. Журналисты предполагают, что это случится уже к 2020 году. Оптимистичные настроения держателей акций связаны с тем, что аксессуары бренда Виктории Бекхэм имеют довольно высокий спрос на рынке. К тому же, в 2018 году доход компании вырос на целых 17%.