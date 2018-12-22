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    Анастасия Решетова и Ким Кардашьян в очередной раз заставили фанатов спорить о том, кто чей стиль копирует

    22.12.2018
    Анастасия Решетова и Ким Кардашьян снова надели одинаковые наряды. Разбираемся, кто кого копирует на самом деле.
    • Анастасия Решетова, Ким Кардашьян
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      Анастасия Решетова и Ким Кардашьян снова выбрали одинаковые образы: на этот раз второй оказалась американская звезда
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    Анастасию Решетову часто называют «русской Ким Кардашьян». И это неслучайно: звезды действительно очень похожи. У обеих — пышные формы, пухлые губы, черные волосы с прямым пробором посередине. В качестве возлюбленных девушки выбирают популярных рэперов (передаем привет Тимати и Канье). 

    Гардеробы знаменитостей тоже будто бы состоят из одного и того же набора вещей: облегающие короткие топы с глубокими декольте, обтягивающие лосины, свободные спортивные штаны, заправленные в полусапоги на шпильках, прозрачные мюли, куртки-оверсайз... 

    Некоторые интернет-пользователи упрекают «Вице-Мисс Россию» 2014 года в том, что у нее нет собственного стиля, потому что она якобы в точности копирует луки Ким. Кажется, все не так однозначно!

    На днях Ким Кардашьян выложила фото в прозрачном платье — в точно таком же Анастасия Решетова прошлась по подиуму на модном показе Яси Миночкиной в октябре этого года.

    Напомним, не так давно Анастасия снялась в откровенной фотосессии: на снимках она предстала без одежды, полностью покрытая стразами. Подобная съемка есть и у Ким, только американская звезда использовала глиттер. А как вы считаете, кто у кого черпает вдохновение? 

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Анастасия Решетова, Ким Кардашьян

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Решетова на первом фото какая-то не такая, как обычно в инстаграме. Эдакая Марфушенька-душенька, и лицо шире, чем обычно, и сама какая-то крупная) Не, ну симпатичная все равно, конечно.

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