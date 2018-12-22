Анастасия Решетова и Ким Кардашьян в очередной раз заставили фанатов спорить о том, кто чей стиль копирует

Анастасия Решетова и Ким Кардашьян снова надели одинаковые наряды. Разбираемся, кто кого копирует на самом деле.



1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова и Ким Кардашьян снова выбрали одинаковые образы: на этот раз второй оказалась американская звезда

Анастасию Решетову часто называют «русской Ким Кардашьян». И это неслучайно: звезды действительно очень похожи. У обеих — пышные формы, пухлые губы, черные волосы с прямым пробором посередине. В качестве возлюбленных девушки выбирают популярных рэперов (передаем привет Тимати и Канье).



Гардеробы знаменитостей тоже будто бы состоят из одного и того же набора вещей: облегающие короткие топы с глубокими декольте, обтягивающие лосины, свободные спортивные штаны, заправленные в полусапоги на шпильках, прозрачные мюли, куртки-оверсайз...

Некоторые интернет-пользователи упрекают «Вице-Мисс Россию» 2014 года в том, что у нее нет собственного стиля, потому что она якобы в точности копирует луки Ким. Кажется, все не так однозначно!

На днях Ким Кардашьян выложила фото в прозрачном платье — в точно таком же Анастасия Решетова прошлась по подиуму на модном показе Яси Миночкиной в октябре этого года.



Напомним, не так давно Анастасия снялась в откровенной фотосессии: на снимках она предстала без одежды, полностью покрытая стразами. Подобная съемка есть и у Ким, только американская звезда использовала глиттер. А как вы считаете, кто у кого черпает вдохновение?