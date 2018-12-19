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    Старшая дочь Оксаны Самойловой заняла первое место в олимпиаде по математике

    19.12.2018
    Как и многие другие знаменитые мамы Оксана Самойлова регулярно делится с фолловерами успехами своих детей. На днях жена рэпера Джигана показала диплом, который старшая дочь Ариэла получила после олимпиады по математике. 

    Оксана Самойлова принадлежит к числу тех знаменитостей, которые рассказывают своим подписчикам о самых разных подробностях своей жизни. Например, жена рэпера Джигана периодически сетует на то, как сложно быть многодетной работающей матерью, а также регулярно делится успехами своих детей. Так, недавно старшая из дочерей Оксаны заняла первое место в олимпиаде по математике. 

    В инстаграм-историях Самойлова опубликовала фото диплома, который получила девочка. «1 место олимпиада по математике. Ариела не в меня», — подписала снимок бизнесвумен.

    Немного позднее Оксана опубликовала пост, в котором призналась, что не сомневается в методах воспитания Ариэлы. Гораздо сложнее все, когда дело касается Леи, средней дочери рэпера Джигана. «Лея очень не простой ребенок, ее крайне сложно держать в каких-то рамках. Все что необходимо мы ей каждый раз терпеливо объясняем», — призналась многодетная мама. Впрочем, поклонники не сомневаются в том, что из Леи вырастет прекрасная девушка. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Самойлова

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