Старшая дочь Оксаны Самойловой заняла первое место в олимпиаде по математике

Как и многие другие знаменитые мамы Оксана Самойлова регулярно делится с фолловерами успехами своих детей. На днях жена рэпера Джигана показала диплом, который старшая дочь Ариэла получила после олимпиады по математике.

1 2 3 ... 8 Старшая дочь Оксаны Самойловой победила в олимпиаде по математике

Оксана Самойлова принадлежит к числу тех знаменитостей, которые рассказывают своим подписчикам о самых разных подробностях своей жизни. Например, жена рэпера Джигана периодически сетует на то, как сложно быть многодетной работающей матерью, а также регулярно делится успехами своих детей. Так, недавно старшая из дочерей Оксаны заняла первое место в олимпиаде по математике.

В инстаграм-историях Самойлова опубликовала фото диплома, который получила девочка. «1 место олимпиада по математике. Ариела не в меня», — подписала снимок бизнесвумен.

Немного позднее Оксана опубликовала пост, в котором призналась, что не сомневается в методах воспитания Ариэлы. Гораздо сложнее все, когда дело касается Леи, средней дочери рэпера Джигана. «Лея очень не простой ребенок, ее крайне сложно держать в каких-то рамках. Все что необходимо мы ей каждый раз терпеливо объясняем», — призналась многодетная мама. Впрочем, поклонники не сомневаются в том, что из Леи вырастет прекрасная девушка.