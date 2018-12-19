Старшая дочь Оксаны Самойловой заняла первое место в олимпиаде по математике

Оксана Самойлова принадлежит к числу тех знаменитостей, которые рассказывают своим подписчикам о самых разных подробностях своей жизни. Например, жена рэпера Джигана периодически сетует на то, как сложно быть многодетной работающей матерью, а также регулярно делится успехами своих детей. Так, недавно старшая из дочерей Оксаны заняла первое место в олимпиаде по математике.
Немного позднее Оксана опубликовала пост, в котором призналась, что не сомневается в методах воспитания Ариэлы. Гораздо сложнее все, когда дело касается Леи, средней дочери рэпера Джигана. «Лея очень не простой ребенок, ее крайне сложно держать в каких-то рамках. Все что необходимо мы ей каждый раз терпеливо объясняем», — призналась многодетная мама. Впрочем, поклонники не сомневаются в том, что из Леи вырастет прекрасная девушка.