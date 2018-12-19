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    Дана Борисова добилась права опеки над дочерью Полиной

    19.12.2018
    Дана Борисова выиграла суд за право опеки над своим ребенком. Теперь дочь Полина будет проживать вместе с телеведущей.

    Судебные тяжбы телеведущей Даны Борисовой наконец окончены. Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение: дочь Полина останется с матерью. Дана Борисова также перестанет выплачивать алименты, теперь эта обязанность перейдет к отцу ребенка Максиму Аксенову. 

    Прекрасной новостью телеведущая поделилась в своем Инстаграме: она опубликовала серию историй, в которых адвокат телеведущей Сергей Афанасьев радостно сообщает о выигранном деле.

    Напомним, что в 2017 году Дана Борисова публично призналась в наркотической и алкогольной зависимостях, а затем несколько месяцев провела в реабилитационном центре в Таиланде. Пока телеведущая лечилась, Полина проживала со своим отцом Максимом Аксеновым. В ноябре прошлого года стало известно, что бизнесмен обратился в суд с заявлением об алиментах.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram
    Теги:

    Дана Борисова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ну да, "бизнесмен" и слова алименты невозможно рядом представить! Плохой видимо "бизнесмен"!

    • Гость

      Ну да, "бизнесмен" и слова алименты невозможно рядом представить! Плохой видимо "бизнесмен"!

      Ага, "женщина" и "равноправие" тоже не сочетаются.

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