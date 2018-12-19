Дана Борисова добилась права опеки над дочерью Полиной

Дана Борисова выиграла суд за право опеки над своим ребенком. Теперь дочь Полина будет проживать вместе с телеведущей.

1 2 3 ... 8 Дана Борисова отсудила у бывшего мужа право опеки над дочерью

Судебные тяжбы телеведущей Даны Борисовой наконец окончены. Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение: дочь Полина останется с матерью. Дана Борисова также перестанет выплачивать алименты, теперь эта обязанность перейдет к отцу ребенка Максиму Аксенову.



Прекрасной новостью телеведущая поделилась в своем Инстаграме: она опубликовала серию историй, в которых адвокат телеведущей Сергей Афанасьев радостно сообщает о выигранном деле.



Напомним, что в 2017 году Дана Борисова публично призналась в наркотической и алкогольной зависимостях, а затем несколько месяцев провела в реабилитационном центре в Таиланде. Пока телеведущая лечилась, Полина проживала со своим отцом Максимом Аксеновым. В ноябре прошлого года стало известно, что бизнесмен обратился в суд с заявлением об алиментах.