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    Западные СМИ: Михаэлю Шумахеру наконец стало лучше

    19.12.2018
    Недавно зарубежные журналисты выяснили новые подробности состояния Михаэля Шумахера. По информации прессы, сейчас знаменитый гонщик чувствует себя немного лучше. 
    • Михаэль Шумахер
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      Зарубежные СМИ выяснили, что состояние Михаэля Шумахера немного улучшилось
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    В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы на горнолыжном склоне. У гонщика было диагностировано кровоизлияние в мозг — ему потребовались две сложнейшие нейрохирургические операции. В 2014-м спортсмена вывели из состояния искусственной комы, но врачи заранее предупредили многочисленных поклонников Михаэля, что повреждения оказались слишком тяжелыми, поэтому полное восстановление практически невозможно. 

    Семья Шумахера тщательно скрывает любую новую информацию о состоянии его здоровья и старается не подпускать к гонщику его фанатов. 

    Однако недавно изданию The Sun удалось выяснить, что Михаэлю стало немного лучше. По информации журналистов, гонщик больше не прикован к постели и не подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Более того, как уверяют репортеры, Шумахера перевезли в основную часть его Женевского дома из медицинской пристройки, где он находился последние несколько лет. 

    Поговаривают, что в скором времени Михаэля транспортируют в Даллас. Там находится клиника, которая специализируется на черепно-мозговых травмах. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Михаэль Шумахер

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    • Дай бог ему здоровья! Человек-легенда!

    • Выздоравливай, Михаэль!

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