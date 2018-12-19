Западные СМИ: Михаэлю Шумахеру наконец стало лучше

Недавно зарубежные журналисты выяснили новые подробности состояния Михаэля Шумахера. По информации прессы, сейчас знаменитый гонщик чувствует себя немного лучше.

1 2 3 ... 9 Зарубежные СМИ выяснили, что состояние Михаэля Шумахера немного улучшилось

В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы на горнолыжном склоне. У гонщика было диагностировано кровоизлияние в мозг — ему потребовались две сложнейшие нейрохирургические операции. В 2014-м спортсмена вывели из состояния искусственной комы, но врачи заранее предупредили многочисленных поклонников Михаэля, что повреждения оказались слишком тяжелыми, поэтому полное восстановление практически невозможно.

Однако недавно изданию The Sun удалось выяснить, что Михаэлю стало немного лучше. По информации журналистов, гонщик больше не прикован к постели и не подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Более того, как уверяют репортеры, Шумахера перевезли в основную часть его Женевского дома из медицинской пристройки, где он находился последние несколько лет.



Поговаривают, что в скором времени Михаэля транспортируют в Даллас. Там находится клиника, которая специализируется на черепно-мозговых травмах.