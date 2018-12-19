Во вторник звезде Голливуда Брэду Питту исполнилось 55 лет. Главный подарок, который он получил в этот праздник, — возможность провести его с детьми.

1 2 3 4 5 6 7 Брэд Питт отпраздновал 55-летие со своими детьми

В минувший вторник Брэд Питт отпраздновал 55-й день рождения. Западные СМИ сообщают, что этот день актер провел с самыми дорогими ему людьми — с детьми. Источники рассказали американскому изданию E! Online: «Дети приехали в дом Брэда в понедельник для ночевки. В полдень следующего дня некоторые отправились обратно к Анджелине, но кто-то остался, чтобы побыть с отцом подольше».



Напомним, что в рамках бракоразводного процесса Анджелина настаивала на единоличной опеке. Но буквально недавно между родителями шестерых детей было подписано мировое соглашение. Условия договора об опеке не разглашаются, но знакомые пары сообщают, что адвокаты уговорили Анджелину позволить Брэду проводить с детьми столько же времени, сколько и она.



Благосклонность бывшей жены очень важна для Питта. «Это был отличный подарок на день рождения. Теперь Брэд с нетерпением ждет новогодних праздников, чтобы вновь провести время с детьми», — сообщают инсайдеры.



В одном из последних интервью журналу GQ Питт рассказал, что всеми силами старается измениться. Он стремится к тому, чтобы больше времени уделять семье. Актер признался, что страдал от алкогольной зависимости, которая и стала главной причиной развода звездной пары.



«Сейчас я пью клюквенный сок и газированную воду. Поверьте, у меня самый чистый анализ мочи во всем Лос-Анджелесе», — отметил актер.

По данным инсайдеров, в личной жизни голливудского красавца наступило затишье. СМИ часто приписывают актеру новые романы, но источники уверяют — сейчас Брэд Питт одинок.