Дочь Маргариты Тереховой призналась, что ее травят за сбор денег на лечение больной матери

Анна Терехова подверглась жесткой критике после того, как публично попросила о помощи со сбором средств на лечение ее матери, известной актрисы Маргариты Тереховой. В своем Интстаграме Терехова-младшая ответила хейтерам.



1 2 3 4 5 6 7 Интернет-пользователи возмутились тем, что Анна Терехова публично попросила у поклонников финансовой помощи

В прошлую субботу на экраны вышла программа «Эксклюзив», героями которой стали дети советской актрисы Маргариты Тереховой, известной по фильмам «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера». Они рассказали о том, что их мать страдает болезнью Альцгеймера, и попросили финансовой помощи у неравнодушных поклонников.



За откровения на Первом канале Анна Терехова, которая, как и мать, работает актрисой, получила шквал негативных комментариев на своей странице в социальной сети. Интернет-пользователи обвинили Терехову-младшую в желании нажиться на семейном горе. «Еще одним родственничкам звезды захотелось народного бабла», «Сколько можно обирать бедных людей, пусть родные сами заботятся!», «50% населения страдает этой болезнью. Давайте собирать на всех людей. Почему только на Терехову? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме. Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет», — написали комментаторы в Инстаграме актрисы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



В своем микроблоге Анна прокомментировала скандал, вспыхнувший вокруг ее семьи: «Поскольку развернулась бурная дискуссия, скажу только, что по многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за мамой лежит на мне. У меня есть только моя работа в Театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия мамы, разовая поддержка фонда ''Артист''. Здоровье мое, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова — великая актриса и достойна любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам».



Напомним, что ведущая актриса московского Театра Луны Анна Терехова является заслуженной артисткой РФ. Она всегда восхищалась талантом своей мамы и именно поэтому пошла по ее стопам.





