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    Дочь Маргариты Тереховой призналась, что ее травят за сбор денег на лечение больной матери

    19.12.2018
    Анна Терехова подверглась жесткой критике после того, как публично попросила о помощи со сбором средств на лечение ее матери, известной актрисы Маргариты Тереховой. В своем Интстаграме Терехова-младшая ответила хейтерам.
    • Анна Терехова, Маргарита Терехова
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      Интернет-пользователи возмутились тем, что Анна Терехова публично попросила у поклонников финансовой помощи
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    В прошлую субботу на экраны вышла программа «Эксклюзив», героями которой стали дети советской актрисы Маргариты Тереховой, известной по фильмам «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера». Они рассказали о том, что их мать страдает болезнью Альцгеймера, и попросили финансовой помощи у неравнодушных поклонников. 

    За откровения на Первом канале Анна Терехова, которая, как и мать, работает актрисой, получила шквал негативных комментариев на своей странице в социальной сети. Интернет-пользователи обвинили Терехову-младшую в желании нажиться на семейном горе. «Еще одним родственничкам звезды захотелось народного бабла», «Сколько можно обирать бедных людей, пусть родные сами заботятся!», «50% населения страдает этой болезнью. Давайте собирать на всех людей. Почему только на Терехову? Другие люди тоже хотят доживать в своем разуме. Да! И лечения от болезни Альцгеймера у нас в стране пока нет», — написали комментаторы в Инстаграме актрисы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

    В своем микроблоге Анна прокомментировала скандал, вспыхнувший вокруг ее семьи: «Поскольку развернулась бурная дискуссия, скажу только, что по многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за мамой лежит на мне. У меня есть только моя работа в Театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия мамы, разовая поддержка фонда ''Артист''. Здоровье мое, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова — великая актриса и достойна любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам».

    Напомним, что ведущая актриса московского Театра Луны Анна Терехова является заслуженной артисткой РФ. Она всегда восхищалась талантом своей мамы и именно поэтому пошла по ее стопам.


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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
    Теги:

    Анна Терехова, Маргарита Терехова

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • Ее полное право просить финпомощи. Кому не нравится, могут просто не помогать

    • А сын Маргариты? Он же известный дизайнер,что же маме не помогает?

    • Терехова действительно замечательная актриса. Любима многими, талант, просто женщина со страшной болезнью. Это вам не какой-то там солистке группы "Сливки" деньги на житьё-бытьё в Бразилии собирать..

    • Я страшно огорчена! Действительно уникальная актриса и я бы помоглп, ничего такого чтобы попросить !

    • Дети при деньгах, при работе.. московсие зарплаты, моковсткие квартиры . все деньги у бедного населения просят. на мать жалко своих денег

    • Матушкину квартирку в центре Москвы можно сдать.А "великую актрису, достойную любви"любящая дочь вполне может к себе перевести.Но проще ходить с протянутой рукой и денег просить.Как живут тысячи людей с такими же проблемами...Но ведь главное-комфорт "любящих"детей

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