Джастин Бибер устроил Хейли Болдуин такое же свидание, какое однажды приготовил Селене Гомес

Джастин Бибер повторил свидание с Селеной Гомес, устроив Хейли Болдуин точно такое же. Исполнитель отвел жену туда, где уже бывал с экс-возлюбленной.

1 2 3 ... 9 Джастин Бибер сводил жену Хейли Болдуин на свидание. Все бы ничего, только ровно год назад певец устроил точно такое же для Селены Гомес

Представьте лучшее свидание, которое для вас организовывал ваш партнер. А что, если он уже делал подобное в прошлых отношениях? Не так уж и приятно, правда?



Так, молодожены Хейли Болдуин и Джастин Бибер недавно отправились в штат Вашингтон. Пару дней назад фанаты певца увидели, как пара прогуливается по Белвью и Сиэтлу.



Все дело в том, что в прошлом году Бибер уже бывал в этих городках. Да вот только девушкой, которую он крепко держал за руку, была не Хейли Болдуин, а Селена Гомес. Для романтического вечера пара выбрала сахарный завод. Теперь Джастин сводил туда же и супругу!



Кажется, если Хейли узнает о том, что подобное свидание ее муж уже организовывал своей бывшей, ей будет не до веселья. Напомним, недавно в Сети писали, что Бибер продолжает общаться с Гомес. Эх, Джастин-Джастин, настоятельно рекомендуем тебе перестать трепать нервы своей новоиспеченной жене!

