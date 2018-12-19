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    Джастин Бибер устроил Хейли Болдуин такое же свидание, какое однажды приготовил Селене Гомес

    19.12.2018
    Джастин Бибер повторил свидание с Селеной Гомес, устроив Хейли Болдуин точно такое же. Исполнитель отвел жену туда, где уже бывал с экс-возлюбленной.
    • Хейли Болдуин, Джастин Бибер
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      Джастин Бибер сводил жену Хейли Болдуин на свидание. Все бы ничего, только ровно год назад певец устроил точно такое же для Селены Гомес
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    Представьте лучшее свидание, которое для вас организовывал ваш партнер. А что, если он уже делал подобное в прошлых отношениях? Не так уж и приятно, правда?

    Так, молодожены Хейли Болдуин и Джастин Бибер недавно отправились в штат Вашингтон. Пару дней назад фанаты певца увидели, как пара прогуливается по Белвью и Сиэтлу.

    Все дело в том, что в прошлом году Бибер уже бывал в этих городках. Да вот только девушкой, которую он крепко держал за руку, была не Хейли Болдуин, а Селена Гомес. Для романтического вечера пара выбрала сахарный завод. Теперь Джастин сводил туда же и супругу!

    Кажется, если Хейли узнает о том, что подобное свидание ее муж уже организовывал своей бывшей, ей будет не до веселья. Напомним, недавно в Сети писали, что Бибер продолжает общаться с Гомес. Эх, Джастин-Джастин, настоятельно рекомендуем тебе перестать трепать нервы своей новоиспеченной жене!

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Хейли Болдуин, Джастин Бибер, Селена Гомес

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