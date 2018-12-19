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    Поклонники в восторге от результатов диеты Ксении Бородиной

    19.12.2018
    Ксения Бородина поделилась с подписчиками новой фотографией. Интернет-пользователи оценили идеальные формы похудевшей телеведущей.

    Ксения Бородина опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, на котором продемонстрировала идеальную фигуру. Телеведущей удалось в короткий срок скорректировать формы к новогодним праздникам.

    Менее двух недель назад звезда писала в своем микроблоге о желании похудеть к Новому году: «Как только я решаю сбросить лишние 2-3 кг, начинаю жрать. Только о еде и думаю. Короче, главное не произносить слово диета, иначе срыв к холодильнику обеспечен! Пока держусь, надо уснуть поскорее, в надежде проснуться с плоским животом» (орфография и пунктуация автора сохранены). Отметим, что в тот день Ксения, по всей видимости, и правда быстро уснула: старания знаменитости налицо!

    Восхищенные подписчики не смогли не отметить блестящие результаты диеты Бородиной. Под снимком они оставили следующие комментарии: «Хороша, как никогда», «Все идеально!», «Сильно похудела», «Мой идеал женщины!». Вы согласны?

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Persona Stars, Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина

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