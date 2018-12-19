45-летняя Мария Порошина родит в элитном перинатальном центре за 760 тысяч рублей

Совсем скоро Мария Порошина станет мамой в пятый раз. На днях стало известно, что ребенок актрисы появится на свет в январе в одном из элитных перинатальных центров Москвы.

1 2 3 4 5 6 45-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка

В конце лета стало известно, что 45-летняя Мария Порошина беременна в пятый раз. Однако эту радостную новость сменило новое известие, которое шокировало поклонников актрисы. Оказалось, что Мария развелась со своим супругом Ильей Древновым после 17 лет брака. Более того, мужчина не являлся отцом ее пятого ребенка.

Ребенок актрисы появится на свет уже в январе. На днях стало известно, что Порошина родит в элитном перинатальном центре «Мать и дитя».

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Стоимость родов в этой клинике составит 760 тысяч рублей. В эту сумму входит перечень медицинских услуг и проживание в индивидуальной двухкомнатной палате класса «Люкс».



К слову, имя отца ребенка Мария не называет. По ее словам, им является некий иностранец, однако источники из окружения актрисы считают, что она это придумала. По их словам, версию с иностранцем Порошиной подсказал отец ее старшей дочери Гоша Куценко.