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    «Кто тут без греха?»: Павел Мамаев ответил на обвинения в изменах жене

    20.12.2018
    Долгое время Павел Мамаев предпочитал не высказываться по поводу своей супружеской неверности. Однако на днях футболист пообщался с журналистами и наконец прокомментировал скандал, который вызвали признания его жены. 

    В начале декабря Алана Мамаева рассказала о том, что ее муж Павел, который на тот момент находился в СИЗО, обзавелся любовницей. Со слезами на глазах женщина рассказывала своим подписчицам о том, что она чувствует и признавалась, что новая пассия футболиста пытается вынудить его развестись с законной супругой. 

    Сейчас отношения между Аланой и Павлом наладились. Судя по всему, спортсмен осознал, что хочет сохранить семью, и начал просить прощения у жены. В Инстаграме она выкладывала романтичные послания своего мужа и букеты цветов, которые он ей дарил. 

    На днях и сам спортсмен прокомментировал свою неверность и множественные драки в интервью журналистам «Известий»

    «Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: ''Кто тут без греха?''» — поинтересовался Павел. Также он пояснил, что он довольно часто пишет своей жене, но послания не доходят до Аланы, зато публикуются в Сети. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Павел Мамаев, Алана Мамаева

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