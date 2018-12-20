«Кто тут без греха?»: Павел Мамаев ответил на обвинения в изменах жене

Долгое время Павел Мамаев предпочитал не высказываться по поводу своей супружеской неверности. Однако на днях футболист пообщался с журналистами и наконец прокомментировал скандал, который вызвали признания его жены.

1 2 3 4 5 6 7 Павел Мамаев прокомментировал обвинения в изменах своей жене Алане

В начале декабря Алана Мамаева рассказала о том, что ее муж Павел, который на тот момент находился в СИЗО, обзавелся любовницей. Со слезами на глазах женщина рассказывала своим подписчицам о том, что она чувствует и признавалась, что новая пассия футболиста пытается вынудить его развестись с законной супругой.



Сейчас отношения между Аланой и Павлом наладились. Судя по всему, спортсмен осознал, что хочет сохранить семью, и начал просить прощения у жены. В Инстаграме она выкладывала романтичные послания своего мужа и букеты цветов, которые он ей дарил.

На днях и сам спортсмен прокомментировал свою неверность и множественные драки в интервью журналистам «Известий»

«Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: ''Кто тут без греха?''» — поинтересовался Павел. Также он пояснил, что он довольно часто пишет своей жене, но послания не доходят до Аланы, зато публикуются в Сети.