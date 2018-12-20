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    Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу готовятся к встрече в суде

    20.12.2018
    Долгое время интернет-пользователи могли только догадываться, собирается ли Ани Лорак разводиться со своим мужем Муратом Налчаджиоглу после его измены. Однако на днях журналисты выяснили, что певица все же подала заявление в суд. 

    Этим летом, пока Ани Лорак каталась по многочисленным гастролям и давала концерты, ее мужа Мурата Налчаджиоглу застали в компании Яны Беляевой в одном из ночных клубов Киева. Ни певица, ни ее супруг скандал, связанный с его изменой, старались не комментировать. Многочисленные поклонники артистки с нетерпением ждали, подаст ли она на развод с супругом. Однако Ани не спешила. Вместе с мужем она отвела дочь в школу. Да и Мурат не раз давал намеки на то, что заслужил прощение жены.

    Однако на днях украинские журналисты выяснили, что Лорак все же разводится с Налчаджиоглу. Информация об этом появилась на сайте Шевченсковского суда.

    Первое заседание состоится уже 24 декабря. Супругам предстоит поделить довольно внушительное совместно нажитое имущество. Впрочем, некоторые интернет-пользователи сомневаются в том, что Ани действительно собирается присутствовать на заседании. Ни для кого не секрет, что конец декабря — довольная жаркая пора для таких востребованных артистов. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Ани Лорак

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • И как она готовится? Шпильки полирует, как Бузова, губы погуще мажет? Смешная формулировка у статьи.

    • Работала Работала, а сейчас этот альфонс ещё половину имущества оттяпает. Лучше бы уж юридически не оформляла развод, чем с такими мужиченками делиться. А он потом будет зажигать на ее деньги открыто с другими девченками

    • Гость

      И как она готовится? Шпильки полирует, как Бузова, губы погуще мажет? Смешная формулировка у статьи.

      Она пригласила поединщика с мечом, который будет за нее сражаться как в Играх престолов )) А Мурат наверное сам тренируется с саблей и ятаганом.

    • Гость

      Работала Работала, а сейчас этот альфонс ещё половину имущества оттяпает. Лучше бы уж юридически не оформляла развод, чем с такими мужиченками делиться. А он потом будет зажигать на ее деньги открыто с другими девченками

      Ничего, она еще заработает. А он денежки быстро спустит с модельками и дальше что? Не такой уж он и красавец. Возомнил о себе незнамо что. Правильно она делает, такое не прощают, она ж не терпила.

    • Жаль что этот альфонс еще и заработает на разводе. Жаль Ани. Такая красавица, умница, талантище. Желаю ей всех благ

    • Надеюсь оставит ему прожиточный минимум, большего не заслуживает. Скорее всего адвокаты подготавливались, поэтому время тянула.

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