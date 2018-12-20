Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу готовятся к встрече в суде

Долгое время интернет-пользователи могли только догадываться, собирается ли Ани Лорак разводиться со своим мужем Муратом Налчаджиоглу после его измены. Однако на днях журналисты выяснили, что певица все же подала заявление в суд.

Этим летом, пока Ани Лорак каталась по многочисленным гастролям и давала концерты, ее мужа Мурата Налчаджиоглу застали в компании Яны Беляевой в одном из ночных клубов Киева. Ни певица, ни ее супруг скандал, связанный с его изменой, старались не комментировать. Многочисленные поклонники артистки с нетерпением ждали, подаст ли она на развод с супругом. Однако Ани не спешила. Вместе с мужем она отвела дочь в школу. Да и Мурат не раз давал намеки на то, что заслужил прощение жены.

Однако на днях украинские журналисты выяснили, что Лорак все же разводится с Налчаджиоглу. Информация об этом появилась на сайте Шевченсковского суда.

Первое заседание состоится уже 24 декабря. Супругам предстоит поделить довольно внушительное совместно нажитое имущество. Впрочем, некоторые интернет-пользователи сомневаются в том, что Ани действительно собирается присутствовать на заседании. Ни для кого не секрет, что конец декабря — довольная жаркая пора для таких востребованных артистов.