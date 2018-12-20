Бывшая жена Тарасова неоднозначно высказалась о суде с футболистом

На днях Оксана Тарасова посетовала, что банк, услугами которого она пользуется в последнее время, заблокировал ее счета без видимых на то причин. Также первая жена футболиста дала понять, что уже не надеется получить алименты от экс-мужа.

1 2 3 4 5 6 7 Оксана Тарасова сомневается, что выиграет процесс против своего мужа Дмитрия

Осенью этого года стало известно, что Дмитрий Тарасов несколько лет не выплачивал алименты на старшую дочь Ангелину в полном размере. За это время, как рассказывал адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин, футболист задолжал первой жене около 15 миллионов рублей. Однако сам спортсмен, видимо, не слишком спешит выплачивать долг. Через суд Дмитрий пытается снизить размер алиментов на первого ребенка. Оксана же хочет, чтобы бывший муж все-таки одумался и начал материально поддерживать Ангелину.

Однако, судя по последним комментариям женщины, она не верит, что сможет выиграть процесс у футболиста.

«К сожалению, в нашей стране процветает коррупция и выражение ''справедливый суд'' все больше становится утопией», — ответила первая жена футболиста в микроблоге одной из своих поклонниц, которая заявила, что в споре с Дмитрием правда находится на стороне Оксаны. Впрочем, сам судебный процесс, скорее всего, еще не завершен.