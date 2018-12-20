Бывшая жена Тарасова неоднозначно высказалась о суде с футболистом

Осенью этого года стало известно, что Дмитрий Тарасов несколько лет не выплачивал алименты на старшую дочь Ангелину в полном размере. За это время, как рассказывал адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин, футболист задолжал первой жене около 15 миллионов рублей. Однако сам спортсмен, видимо, не слишком спешит выплачивать долг. Через суд Дмитрий пытается снизить размер алиментов на первого ребенка. Оксана же хочет, чтобы бывший муж все-таки одумался и начал материально поддерживать Ангелину.
«К сожалению, в нашей стране процветает коррупция и выражение ''справедливый суд'' все больше становится утопией», — ответила первая жена футболиста в микроблоге одной из своих поклонниц, которая заявила, что в споре с Дмитрием правда находится на стороне Оксаны. Впрочем, сам судебный процесс, скорее всего, еще не завершен.