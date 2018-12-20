20 декабря в полдень стартовала большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, в ходе которой он ответил на самые разные вопросы журналистов. О ключевых и порой забавных моментах выступления главы государства расскажет Woman.ru.

Четырнадцатую ежегодную большую пресс-конференцию Владимир Путин начал с подведения итогов 2018-го. Так, по словам президента, с начала года вырос ВВП, сократилась безработица и увеличилась продолжительность жизни. Глава государства также отметил и заметный рост доходов населения.



Один из первых вопросов касался роста НДС, налога на самозанятость и инфляцию. «Повышение НДС связано с необходимостью удержать показатель нефтегазового дефицита. Мы сохранили практически все льготы — производство лекарств, детских товаров. Небольшой рост цен пройдет только в начале года, а затем все-таки они будут снижаться», — уверен Путин.



Не обошлось и без вопросов о ядерной войне. Маленький сын одного из журналистов попросил главу государства успокоить граждан. «Опасность военных сценариев недооценивается. Если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации. Вопрос серьезный. Надеюсь, что у человечества хватит здравого смысла. Между тем, Россия может обеспечить свою безопасность. Мы знаем, как это сделать», — ответил президент.

Конечно же, на пресс-конференции не могла не прозвучать тема рэпа.

На вопросы одной из журналисток, зачем государству нужно вмешиваться в ситуацию с рэпом и не боится ли власть потерять расположение молодежи, принимая законы о наказании за оскорбления, Путин ответил, что мешать творчеству нельзя: «Искусство должно служить высоким целям и образам. Но в рэпе проскальзывает тема наркотиков, и это недопустимо. Так же, как и призывы к суициду». Президент также рассказал о своем отношении к Тимати: «У меня в рэп-культуре даже есть доверенное лицо. Весь расписанный такой, Тимати, замечательный человек и артист прекрасный».



Интересный вопрос прозвучал от журналистки Wall Street Journal. Девушка выразила свою обеспокоенность тем, что жители Запада считают, что Путин хочет править миром. «Ну конечно, — со смехом ответил Владимир Владимирович. — Мы знаем, где находится штаб, который хочет править миром. И он не в Москве».



Президенту был также задан вопрос о том, не боится ли он отравления в связи с с недавними событиями с семьей Скрипалей. «Все мои повара работают в ФСО. Есть понятие ''безопасное питание'', мы никому этого питания, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем», — коротко и ясно ответил Путин.

Прозвучал вопрос и о женитьбе Владимира Владимировича. У холостого президента об этом спросил один из журналистов, к слову, женатый.

«Ну вот, сам женат, и мне того же желает. В конце концов, как человек порядочный я должен буду когда-нибудь жениться», — отшутился Путин.



Также был поднят вопрос о пенсионной реформе. «Раньше я был против, сейчас — за. Потому что время изменилось, от этой реформы никуда не деться. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что будет критика. Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, то реформа не была бы проведена», — заявил президент.



Помимо вопросов о жизни граждан был также задан вопрос, касающийся жизни самого Путина. Девушка поинтересовалась состоянием его здоровья. «Не дождетесь», — пошутил глава государства.



На вопрос, какие два самых главных события, по мнению Путина, произошли в этом году, он ответил — выборы президента РФ и Чемпионат Мира по футболу.