Дочь Оксаны Самойловой Лея осадила сверстницу на новогоднем утреннике

30-летняя Оксана Самолова и 33-летний Джиган воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно модель резко ответила подписчикам, которые раскритиковали поведение ее средней дочери. На днях Лея снова заставила говорить о себе поклонников своей мамы в Инстаграме.
На утреннике, посвященном празднованию наступающего Нового года, малышка читала стихотворение, но в какой-то момент начала забывать слова. Когда сверстница Леи решила помочь и продолжила декламировать произведение, дочь Самойловой дотронулась до плеч девочки и остановила ее, сказав: «Я сама, сама!».
Напомним, недавно Оксана Самойлова и Джиган недавно отметили шестую годовщину свадьбы. В честь этого радостного события рэпер подарил своей супруге букет роз ростом с ее саму.