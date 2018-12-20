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    Дочь Оксаны Самойловой Лея осадила сверстницу на новогоднем утреннике

    20.12.2018
    Оксана Самойлова часто делится с подписчиками в Инстаграме новостями из жизни своих дочерей. В этот раз знаменитость показала, как четырехлетняя Лея выступила на детском празднике.  

    30-летняя Оксана Самолова и 33-летний Джиган воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно модель резко ответила подписчикам, которые раскритиковали поведение ее средней дочери. На днях Лея снова заставила говорить о себе поклонников своей мамы в Инстаграме.

    На утреннике, посвященном празднованию наступающего Нового года, малышка читала стихотворение, но в какой-то момент начала забывать слова. Когда сверстница Леи решила помочь и продолжила декламировать произведение, дочь Самойловой дотронулась до плеч девочки и остановила ее, сказав: «Я сама, сама!».

    «Сама деликатность», «Вот это дочка у вас — просто огонь», «Лея — бандитка!», «Какая классная!» — писали комментаторы под видео.

    Напомним, недавно Оксана Самойлова и Джиган недавно отметили шестую годовщину свадьбы. В честь этого радостного события рэпер подарил своей супруге букет роз ростом с ее саму

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Джиган, Оксана Самойлова

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    • О чем эта статья? Да ни о чем (с)

    • 15 августа около шести часов вечера выпускница НГУ, Юлия Якубеня закончив отваривать молочную сосиску, подцепила её кончиком вилки чтобы переместить из кипятка в миску с отварным картофелем. "Я думала, что сосиска прочно держится на зубчиках вилки, но я ошибалась..." вспоминает девушка.Находясь примерно на середине пути между пунктом отправления и пунктом назначения мясной продукт не выдержал тяжести собственного веса и рухнул вниз. "Я пыталась поймать ее, но она лишь скользнула по моим ладоням...". На влажную сосиску моментально налип собачий ворс и кусочки бытовых отходов, покрывавшие пол кухни (и остальных комнат). Однако девушка среагировала молниеносно "Как только сосиска коснулась пола, я мгновенно подхватила её". Несмотря на ожоги полученные кипятком и отварным продуктом Юлия не растерялась и оперативно обмыла мясной снек под холодной водой из крана."Я не жалею о том, что произошло" утверждает девушка. "Иногда за то, что ты любишь приходится бороться...".(с)

    • И что???

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