Дочь Оксаны Самойловой Лея осадила сверстницу на новогоднем утреннике

Оксана Самойлова часто делится с подписчиками в Инстаграме новостями из жизни своих дочерей. В этот раз знаменитость показала, как четырехлетняя Лея выступила на детском празднике.



1 2 3 4 5 6 Средняя дочь Оксаны Самойловой осадила сверстницу на новогоднем утреннике

30-летняя Оксана Самолова и 33-летний Джиган воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно модель резко ответила подписчикам, которые раскритиковали поведение ее средней дочери. На днях Лея снова заставила говорить о себе поклонников своей мамы в Инстаграме.



На утреннике, посвященном празднованию наступающего Нового года, малышка читала стихотворение, но в какой-то момент начала забывать слова. Когда сверстница Леи решила помочь и продолжила декламировать произведение, дочь Самойловой дотронулась до плеч девочки и остановила ее, сказав: «Я сама, сама!».

«Сама деликатность», «Вот это дочка у вас — просто огонь», «Лея — бандитка!», «Какая классная!» — писали комментаторы под видео.

Напомним, недавно Оксана Самойлова и Джиган недавно отметили шестую годовщину свадьбы. В честь этого радостного события рэпер подарил своей супруге букет роз ростом с ее саму.