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    Лену Ленину на отдыхе приняли за жену Стаса Михайлова

    20.12.2018
    Уже несколько дней Лена Ленина наслаждается отпуском на Шри-Ланке. Во время занятий йогой на пляже в знаменитости узнали не ее саму, а супругу популярного певца.

    Писательница и бизнесвумен Лена Ленина уже несколько дней отдыхает на Шри-Ланке. Но и во время отпуска знаменитость не забывает следить за фигурой. Недавно она отправилась на пляж, чтобы заняться йогой. Ленина выложила несколько «спортивных» фото и рассказала о забавном случае, который произошел с ней на пляже.

    «Во время занятий на берегу океана одна из наших туристок, которой beach boy (сотрудник пляжа — примечание Woman.ru) сказал, что я звезда из России, не признала меня без высоковольтной башни на голове и, приняв меня за жену Стаса Михайлова, попросила автограф. Я не только написала ''Инна'', но и передала привет от Стаса. А могла бы еще продать пару билетов на его концерт!» — написала Ленина. 

    Поклонники оценили не только чувство юмора Лены, но и ее внешний вид. «Вам очень идет спортивный образ», «Лена, вы красавица в любом виде!», «Выглядите великолепно!» —  не скупились на комплименты подписчики. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Стас Михайлов, Инна Михайлова (Канчельскис), Лена Ленина

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