Лену Ленину на отдыхе приняли за жену Стаса Михайлова

Уже несколько дней Лена Ленина наслаждается отпуском на Шри-Ланке. Во время занятий йогой на пляже в знаменитости узнали не ее саму, а супругу популярного певца.

1 2 3 4 5 6 7 Лену Ленину приняли за супругу Стаса Михайлова

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина уже несколько дней отдыхает на Шри-Ланке. Но и во время отпуска знаменитость не забывает следить за фигурой. Недавно она отправилась на пляж, чтобы заняться йогой. Ленина выложила несколько «спортивных» фото и рассказала о забавном случае, который произошел с ней на пляже.



«Во время занятий на берегу океана одна из наших туристок, которой beach boy (сотрудник пляжа — примечание Woman.ru) сказал, что я звезда из России, не признала меня без высоковольтной башни на голове и, приняв меня за жену Стаса Михайлова, попросила автограф. Я не только написала ''Инна'', но и передала привет от Стаса. А могла бы еще продать пару билетов на его концерт!» — написала Ленина.



Поклонники оценили не только чувство юмора Лены, но и ее внешний вид. «Вам очень идет спортивный образ», «Лена, вы красавица в любом виде!», «Выглядите великолепно!» — не скупились на комплименты подписчики.

