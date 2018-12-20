Писательница и бизнесвумен Лена Ленина уже несколько дней отдыхает на Шри-Ланке. Но и во время отпуска знаменитость не забывает следить за фигурой. Недавно она отправилась на пляж, чтобы заняться йогой. Ленина выложила несколько «спортивных» фото и рассказала о забавном случае, который произошел с ней на пляже.
«Во время занятий на берегу океана одна из наших туристок, которой beach boy (сотрудник пляжа — примечание Woman.ru) сказал, что я звезда из России, не признала меня без высоковольтной башни на голове и, приняв меня за жену Стаса Михайлова, попросила автограф. Я не только написала ''Инна'', но и передала привет от Стаса. А могла бы еще продать пару билетов на его концерт!» — написала Ленина.
Поклонники оценили не только чувство юмора Лены, но и ее внешний вид. «Вам очень идет спортивный образ», «Лена, вы красавица в любом виде!», «Выглядите великолепно!» — не скупились на комплименты подписчики.
Лену Ленину на отдыхе приняли за жену Стаса Михайлова
Писательница и бизнесвумен Лена Ленина уже несколько дней отдыхает на Шри-Ланке. Но и во время отпуска знаменитость не забывает следить за фигурой. Недавно она отправилась на пляж, чтобы заняться йогой. Ленина выложила несколько «спортивных» фото и рассказала о забавном случае, который произошел с ней на пляже.
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