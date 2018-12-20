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    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет сам зарабатывать себе на жизнь, когда вырастет

    20.12.2018
    Некоторое время назад стало известно, что наследники принца Гарри и Меган Маркл не смогут носит королевских титулов. По сообщениям зарубежных СМИ, обеспечивать их будет не государственная казна, а они сами.  
    • Меган Маркл, Принц Гарри
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      Будущие дети принца Гарри и Меган Маркл будут сами обеспечивать себя, когда вырастут
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    Несколько недель назад стало известно, что к будущим детям Меган Маркл и принца Гарри нельзя будет обращаться Его (ее) королевское высочество. Это значит, что ребенок, который скоро родится у пары, не будет носить титул принца или принцессы. Дело в том, что в 1917 году король Георг V — прапрадедушка принца Гарри — наложил ограничения на присвоение королевского титула в своей семье.

    На днях британское издание Express сообщило, что жизнь наследников герцога и герцогини Сассекских будет кардинально отличаться от того, к чему с детства привыкают их двоюродные братья и сестра — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в будущем продолжат выполнять обязанности членов королевской семьи.

    А вот малыши Гарри и Меган будут от этого освобождены, как и от содержания за счет государственной казны.

    «Из-за того, что дети герцога и герцогини Сассекских не будут носить официальных титулов, в будущем им придется самим зарабатывать себе на жизнь», — рассказал изданию эксперт по королевской семье Имоген Вебер.

    Однако такое положение принесет наследникам Гарри и Меган больше свободы в своих действиях, которой не располагает большинство членов британской королевской семьи. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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