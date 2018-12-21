Ким Кардашьян пришлось нанять частных детективов для слежки за мужем

В последнее время проблемы в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста — одна из самых горячих тем в зарубежных СМИ. Даже сам рэпер, который довольно долго игнорировал слухи о разладе в отношениях со звездой реалити-шоу, признавался в интервью, что она порывалась уйти от него. Впрочем, это и не удивительно, ведь Канье довольно регулярно оказывается героем самых громких скандалов из-за своих неоднозначных высказываний. Поговаривают, сейчас Уэст снова оказался близок к нервному срыву. Журналисты портала RadarOnline выяснили, что Ким боится выходок Канье и поэтому наняла команду специалистов, которые следят за ним круглые сутки.
По словам источников из окружения Кардашьян, долгое время она и сама пыталась следить за мужем, но сейчас у матери троих детей не хватает на это времени.