Ким Кардашьян пришлось нанять частных детективов для слежки за мужем

Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Канье Уэсту уже довольно давно предрекают неминуемый развод, супруги не оставляют попыток мирно урегулировать все свои конфликты. Недавно зарубежные журналисты выяснили, что звезда реалити-шоу даже обратилась к специалистам, чтобы они регулярно следили за ее мужем.

В последнее время проблемы в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста — одна из самых горячих тем в зарубежных СМИ. Даже сам рэпер, который довольно долго игнорировал слухи о разладе в отношениях со звездой реалити-шоу, признавался в интервью, что она порывалась уйти от него. Впрочем, это и не удивительно, ведь Канье довольно регулярно оказывается героем самых громких скандалов из-за своих неоднозначных высказываний. Поговаривают, сейчас Уэст снова оказался близок к нервному срыву. Журналисты портала RadarOnline выяснили, что Ким боится выходок Канье и поэтому наняла команду специалистов, которые следят за ним круглые сутки.

«Они приглядывают за ним, даже когда он спит в соседней с Ким комнате!» — рассказали инсайдеры представителям прессы.

По словам источников из окружения Кардашьян, долгое время она и сама пыталась следить за мужем, но сейчас у матери троих детей не хватает на это времени.