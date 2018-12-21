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    Агата Муцениеце впервые рассказала о причинах разлада с мужем

    21.12.2018
    Летом этого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный дали своим поклонникам серьезный повод для беспокойства. У супругов был конфликт, который едва не завершился разводом. На днях актриса впервые объяснила, что именно стало причиной их разногласий. 
    • Павел Прилучный, Агата Муцениеце
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      Агата Муцениеце объяснила, почему они с Павлом Прилучным едва не расстались
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    Агату Муцениеце и Павла Прилучного считают одной из самых красивых пар в отечественном кинематографе. И это неудивительно, ведь актер регулярно попадает в наши рейтинги самых привлекательных мужчин. Однако летом этого года Павел едва не стал холостяком. Оказалось, супруги едва не развелись, но, к счастью, смогли справиться с проблемами и сохранили брак. В новом интервью журналу Ok! Агата впервые рассказала о причинах разногласий с мужем.  

    «Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше — как снежный ком, и дошло до глобальных претензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой», — сообщила Агата.

    «Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся», — объяснила Муцениеце. По ее словам, Павел целую неделю прожил в отеле, но после супругам все же удалось мирно разрешить все конфликты. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Агата Муцениеце, Павел Прилучный

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Правильно говорит. Просто "жены Паши" всегда остаются у разбитого корыта. Пример Ирина Безрукова. Да и вообще разве это интересно? быть просто женой пока муж живет полноценной жизнью? Он личность, а ты приложение? Нет уж.

    • Смешно она называет свою бездарную блажь работой. Пусть лучше детьми занимается, это у нее лучше получается. Сериал, где она играла какую-то малолетку в отдельной квартире от родителей просто шлак полный. Она ужасная , она не актриса совсем. Ей надо идти учиться , и получать профессию.

    • Гуляка ет Павлик, зачем она ет скрывает?

    • В каком месте она карьеристка?:)))))

    • Бедная девушка. Всю жизнь будет пыжиться, чтобы быть для него интересной и удержать его около себя.

    • Прям такая великая актриса, где она сейчас играет-то вообще?Пресная и скучная.

    • Мне кажется они все-таки разведутся, какая-то она для него слишком тяжеловесная что ли, как будто бы взрослее... Найдет себе молоденькую девчонку, легкую, жизнерадостную. Агата конечно симпатичная, но секса в ней нет абсолютно

    • Мне тоже кажется, что когда дети постарше станут, они разойдутся. Или Паша просто погуливать будет уже открыто. Я к Агате нормально отношусь, но в их браке сейчас Паша - звезда, а она - приложение к нему. Как актриса она пока не самореализовалась, посмотрим, что дальше будет.

    • В лучах славы своего мужа, прозябая над детскими подгузниками ,ей, с амбициями ,как у всякой актрисы жить, конечно, не просто. Естественно , она тоже стремится к реализации себя. Но, смотря правда в глаза, актриса она никакая. Для нее это осознавать, конечно, вдвойне непросто, так как муж у нее очень талантливый. Реализовываться ей, как и всякой женщине конечно нужно. Но , может, что-то другое для себя поискать ?

    • После "карьеристки" очень смешно стало. За дураков людей держит.

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