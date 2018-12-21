Агата Муцениеце впервые рассказала о причинах разлада с мужем

Летом этого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный дали своим поклонникам серьезный повод для беспокойства. У супругов был конфликт, который едва не завершился разводом. На днях актриса впервые объяснила, что именно стало причиной их разногласий.

1 2 3 ... 8 Агата Муцениеце объяснила, почему они с Павлом Прилучным едва не расстались

Агату Муцениеце и Павла Прилучного считают одной из самых красивых пар в отечественном кинематографе. И это неудивительно, ведь актер регулярно попадает в наши рейтинги самых привлекательных мужчин. Однако летом этого года Павел едва не стал холостяком. Оказалось, супруги едва не развелись, но, к счастью, смогли справиться с проблемами и сохранили брак. В новом интервью журналу Ok! Агата впервые рассказала о причинах разногласий с мужем.

«Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше — как снежный ком, и дошло до глобальных претензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой», — сообщила Агата.

«Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся», — объяснила Муцениеце. По ее словам, Павел целую неделю прожил в отеле, но после супругам все же удалось мирно разрешить все конфликты.