Денис Лебедев начал ухаживать за новой девушкой, когда пытался добиться расположения Ольги Бузовой

На днях Денис Лебедев дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей новой девушке Алле Лагутиной. Судя по всему, отношения влюбленных начались еще тогда, когда сыровар не оставлял попыток вернуть Ольгу Бузову.

1 2 3 ... 8 Денис Лебедев дал интервью о своих новых отношениях

В начале декабря этого года победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о том, что у него появилась новая девушка. Как выяснили журналисты, избранницей Дениса Лебедева оказалась экс-участница шоу «Холостяк» Алла Лагутина. Недавно влюбленные дали интервью изданию Silver Magazine, в котором рассказали о том, как познакомились. «Мы с Аллой познакомились через Инстаграм. Не смог не обратить внимание на такую красивую, умную и талантливую девушку. Впервые увиделись в середине ноября 2018 года. На первом свидании мы много разговаривали», — объяснил Денис.

Интернет-пользователи, прочитавшие интервью Лебедева, вспомнили, что почти весь ноябрь он всеми силами пытался добиться расположения Бузовой.

Например, 18 ноября Денис собирался поехать на большой сольный концерт Ольги в «Крокусе», чтобы подарить ей букет. А после неоднократно публиковал в инстаграм-историях романтичные посты с намеками о возвращении Бузовой. Сама же певица уже забыла о победителе шоу. Поклонники надеются, что в скором времени она все же найдет свою любовь.