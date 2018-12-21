Денис Лебедев начал ухаживать за новой девушкой, когда пытался добиться расположения Ольги Бузовой

В начале декабря этого года победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о том, что у него появилась новая девушка. Как выяснили журналисты, избранницей Дениса Лебедева оказалась экс-участница шоу «Холостяк» Алла Лагутина. Недавно влюбленные дали интервью изданию Silver Magazine, в котором рассказали о том, как познакомились. «Мы с Аллой познакомились через Инстаграм. Не смог не обратить внимание на такую красивую, умную и талантливую девушку. Впервые увиделись в середине ноября 2018 года. На первом свидании мы много разговаривали», — объяснил Денис.
Например, 18 ноября Денис собирался поехать на большой сольный концерт Ольги в «Крокусе», чтобы подарить ей букет. А после неоднократно публиковал в инстаграм-историях романтичные посты с намеками о возвращении Бузовой. Сама же певица уже забыла о победителе шоу. Поклонники надеются, что в скором времени она все же найдет свою любовь.