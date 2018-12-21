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    Денис Лебедев начал ухаживать за новой девушкой, когда пытался добиться расположения Ольги Бузовой

    21.12.2018
    На днях Денис Лебедев дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей новой девушке Алле Лагутиной. Судя по всему, отношения влюбленных начались еще тогда, когда сыровар не оставлял попыток вернуть Ольгу Бузову. 

    В начале декабря этого года победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о том, что у него появилась новая девушка. Как выяснили журналисты, избранницей Дениса Лебедева оказалась экс-участница шоу «Холостяк» Алла Лагутина. Недавно влюбленные дали интервью изданию Silver Magazine, в котором рассказали о том, как познакомились. «Мы с Аллой познакомились через Инстаграм. Не смог не обратить внимание на такую красивую, умную и талантливую девушку. Впервые увиделись в середине ноября 2018 года. На первом свидании мы много разговаривали», — объяснил Денис. 

    Интернет-пользователи, прочитавшие интервью Лебедева, вспомнили, что почти весь ноябрь он всеми силами пытался добиться расположения Бузовой. 

    Например, 18 ноября Денис собирался поехать на большой сольный концерт Ольги в «Крокусе», чтобы подарить ей букет. А после неоднократно публиковал в инстаграм-историях романтичные посты с намеками о возвращении Бузовой. Сама же певица уже забыла о победителе шоу. Поклонники надеются, что в скором времени она все же найдет свою любовь. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: @alenaiordan, Instagram, vk.com
    Теги:

    Денис Лебедев, Ольга Бузова

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Ну конечно, "забыла", он ей и не приснился ,это шоу)))

    • Даааааа, влип сыровар «по самые не хочу»... вот смотрите, что бывает, если рядом с Бузовой засветиться разок-другой! Теперь до конца жизни не отмоется

    • это вообще кто?! зачем нам о нем пишут каждый день?! участник шоу? так оно давно закончилось!! и вообще если кто-то смотрел.....Пишите уж о ком нибудь другом

    • И зачем у него вообще интервью брать, он же никто. Не понимаю я наши журналы.

    • а его новая на Костенко похожа))

    • после бузовой любая будет "красивой, умной и талантливой". Даже если шоу и постанова, а оно постанова, мне кажется ОБ им там всем нервы знатно потрепала. Капризная принцесса в затяжном пубертате.

    • Гость

      Даааааа, влип сыровар «по самые не хочу»... вот смотрите, что бывает, если рядом с Бузовой засветиться разок-другой! Теперь до конца жизни не отмоется

      И что же именно "бывает"? Кроме того, что получил порцию известности, к которой и стремился?

    • Конкретно на первом фото использована программа для увеличени обьема волос. Причем на обеих башках.

    • Ну и что? Мужчины часто ухаживают за двумя девушками одновременно, пока не определились в выборе, да и мы тоже флиртуем с разными мужчинами, пока свободны. Или как только подошел к Бузовой ближе, чем на 10 м, сразу надо забыть про других тетек? Тем более, что самой Бузовой он параллельно, она даже вид не делала, что он ей хоть как-то нравится, это же видно.

    • Еще одни присосались к Бузовой..

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