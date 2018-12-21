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    Елена Яковлева объяснила любовь сына к татуировкам его личными переживаниями и отчаянием

    21.12.2018
    Многочисленные поклонники Елены Яковлевой по-прежнему обсуждают весьма нетипичную внешность ее сына Дениса Шальных. В новом интервью актриса рассказала, из-за чего он начал делать татуировки. 

    Сын Елены Яковлевой Денис Шальных привлек к себе внимание интернет-пользователей уже в зрелом возрасте, когда те нашли в Сети его личную страницу. Поклонники актрисы были поражены тем, как выглядел ее наследник. Дело в том, что многочисленные татуировки покрывали не только все тело, но и лицо молодого человека. Также Денис явно увлекался шрамированием. А недавно сделал очередной пирсинг

    Сама Елена в многочисленных интервью уверяет, что сын уже пожалел о внушительном количестве рисунков на своем теле. А в недавней беседе с журналистами «Антенны-Телесемь» знаменитость объяснила, что татуировки помогали Денису справиться со своими переживаниями.

    «Да, от отчаяния. Он заказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца. Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе», — рассказала Елена. 

    Сейчас, по словам Яковлевой, увлечение Шальных осталось позади. Поговаривают, молодой человек даже собирается свести часть татуировок, но лазерное удаление — процесс довольно болезненный и дорогой. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Persona Stars, Александр Яковлев/ТАСС, vk.com, Instagram
    Теги:

    Денис Шальных, Елена Яковлева

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Может уже хватит Елене оправдываться за сына? Ну что за бред про опаздавшие подарки? Всем все равно на внешность ее сына.

    • По-моему, причина не в том, что "мальчику" в детстве любви мама недодала. А что она до сих пор в дурковатых поступках взрослого мужчины видит обидки маленького мальчика.

    • дет.сад какой-то...сынку-то лет 28 поди? его давно надо было к врачу сводить..хотя мало ли там что..всего-то он не расскажет.

    • Несчастная, один сын и тот неудачный

    • Как же она изменилась...ну зачееем закачивать этот гель в щеки и губы..естественной ей лучше было(( она же красивая от природы

    • Спасибо ,что фотки подписываете.А то на первой Яковлеву вообще не узнать

    • Странная причина делать татуировки, подарки вовремя не пришли. Это что-то типа религиозного самобичевания? Зачем она вообще это рассказала, выставляет сына совсем невменяемым типом.

    • А что удивляться то? Сколько среди звёзд и их детей наркоманов? Это такие-же больные люди.

    • Гость

      Странная причина делать татуировки, подарки вовремя не пришли. Это что-то типа религиозного самобичевания? Зачем она вообще это рассказала, выставляет сына совсем невменяемым типом.

      Вменяемый никогда не нарисует себе гробик на лице.

    • слепая родительская любовь, любить любили а жить самостоятельно не научили, все в клювике несли, да и до сих пор несут, парню 26 лет, а он не приспособлен сам заработать и нести ответственность за свои же художества

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