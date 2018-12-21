Елена Яковлева объяснила любовь сына к татуировкам его личными переживаниями и отчаянием

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных привлек к себе внимание интернет-пользователей уже в зрелом возрасте, когда те нашли в Сети его личную страницу. Поклонники актрисы были поражены тем, как выглядел ее наследник. Дело в том, что многочисленные татуировки покрывали не только все тело, но и лицо молодого человека. Также Денис явно увлекался шрамированием. А недавно сделал очередной пирсинг.
Сама Елена в многочисленных интервью уверяет, что сын уже пожалел о внушительном количестве рисунков на своем теле. А в недавней беседе с журналистами «Антенны-Телесемь» знаменитость объяснила, что татуировки помогали Денису справиться со своими переживаниями.
Сейчас, по словам Яковлевой, увлечение Шальных осталось позади. Поговаривают, молодой человек даже собирается свести часть татуировок, но лазерное удаление — процесс довольно болезненный и дорогой.