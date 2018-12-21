Елена Яковлева объяснила любовь сына к татуировкам его личными переживаниями и отчаянием

Многочисленные поклонники Елены Яковлевой по-прежнему обсуждают весьма нетипичную внешность ее сына Дениса Шальных. В новом интервью актриса рассказала, из-за чего он начал делать татуировки.

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных привлек к себе внимание интернет-пользователей уже в зрелом возрасте, когда те нашли в Сети его личную страницу. Поклонники актрисы были поражены тем, как выглядел ее наследник. Дело в том, что многочисленные татуировки покрывали не только все тело, но и лицо молодого человека. Также Денис явно увлекался шрамированием. А недавно сделал очередной пирсинг.



Сама Елена в многочисленных интервью уверяет, что сын уже пожалел о внушительном количестве рисунков на своем теле. А в недавней беседе с журналистами «Антенны-Телесемь» знаменитость объяснила, что татуировки помогали Денису справиться со своими переживаниями.

«Да, от отчаяния. Он заказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца. Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе», — рассказала Елена.

Сейчас, по словам Яковлевой, увлечение Шальных осталось позади. Поговаривают, молодой человек даже собирается свести часть татуировок, но лазерное удаление — процесс довольно болезненный и дорогой.