Казахстанская модель, которую видели в объятиях Аршавина, прокомментировала его недавние похождения

Ольга Семенова пообщалась с журналистами и объяснила, что Андрей Аршавин довольно часто ведет себя аморально. Судя по всему, бывшая пассия спортсмена уже не удивляется его поведению.

1 2 3 ... 8 Ольга Семенова прокомментировала недавний скандал с Андреем Аршавиным

Не так давно в Сети появились фото и видео, из-за которых многие интернет-пользователи опять усомнились в верности Андрея Аршавина своей жене Алисе. Футболист, вернувшийся в Санкт-Петербург, как сообщают в прессе, провел ночь в стриптиз-клубе, а потом и вовсе устроил скачки на лошадях по городу, за которые, естественно, не стал платить полную сумму. После этого Андрей целовался с девушками прямо у дверей клуба, позабыв о жене. Ни Аршавин, ни его супруга пока никак не комментируют фото и видео, которые распространились по Сети. Зато молчать не стала казахстанская модель Ольга Семенова, с которой Андрея видели в январе этого года.

«Я видела, что творит Аршавин вживую, поэтому нисколько не удивлена. Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать», — заявила Ольга в интервью ФАН

Поведение Андрея манекенщица назвала аморальным, удивившись, что такого человека назначили работать с детьми (не так давно Аршавину доверили руководство детским футбольным проектом «Сириус» в Санкт-Петербурге).