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    Казахстанская модель, которую видели в объятиях Аршавина, прокомментировала его недавние похождения

    21.12.2018
    Ольга Семенова пообщалась с журналистами и объяснила, что Андрей Аршавин довольно часто ведет себя аморально. Судя по всему, бывшая пассия спортсмена уже не удивляется его поведению.
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      Ольга Семенова прокомментировала недавний скандал с Андреем Аршавиным
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    Не так давно в Сети появились фото и видео, из-за которых многие интернет-пользователи опять усомнились в верности Андрея Аршавина своей жене Алисе. Футболист, вернувшийся в Санкт-Петербург, как сообщают в прессе, провел ночь в стриптиз-клубе, а потом и вовсе устроил скачки на лошадях по городу, за которые, естественно, не стал платить полную сумму. После этого Андрей целовался с девушками прямо у дверей клуба, позабыв о жене. Ни Аршавин, ни его супруга пока никак не комментируют фото и видео, которые распространились по Сети. Зато молчать не стала казахстанская модель Ольга Семенова, с которой Андрея видели в январе этого года

    «Я видела, что творит Аршавин вживую, поэтому нисколько не удивлена. Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать», — заявила Ольга в интервью ФАН

    Поведение Андрея манекенщица назвала аморальным, удивившись, что такого человека назначили работать с детьми (не так давно Аршавину доверили руководство детским футбольным проектом «Сириус» в Санкт-Петербурге). 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Александров Павел, Ваганов Антон/ТАСС, Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
    Теги:

    Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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