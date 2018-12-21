Казахстанская модель, которую видели в объятиях Аршавина, прокомментировала его недавние похождения

Не так давно в Сети появились фото и видео, из-за которых многие интернет-пользователи опять усомнились в верности Андрея Аршавина своей жене Алисе. Футболист, вернувшийся в Санкт-Петербург, как сообщают в прессе, провел ночь в стриптиз-клубе, а потом и вовсе устроил скачки на лошадях по городу, за которые, естественно, не стал платить полную сумму. После этого Андрей целовался с девушками прямо у дверей клуба, позабыв о жене. Ни Аршавин, ни его супруга пока никак не комментируют фото и видео, которые распространились по Сети. Зато молчать не стала казахстанская модель Ольга Семенова, с которой Андрея видели в январе этого года.
Поведение Андрея манекенщица назвала аморальным, удивившись, что такого человека назначили работать с детьми (не так давно Аршавину доверили руководство детским футбольным проектом «Сириус» в Санкт-Петербурге).