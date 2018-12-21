Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Бейонсе впервые за долгое время показала фото своих полуторагодовалых близнецов

    21.12.2018
    На днях Бейонсе опубликовала новый милый снимок своих близнецов Руми и Сэра Картера. Как же они подросли!
    • Бейонсе
      1 2 3 ...8
      Бейонсе поделились с поклонниками новыми фотографиями своих близнецов Руми и Сэра

      Смотреть галерею

    Бейонсе довольно редко делится с поклонниками фотографиями своих младших детей— полуторагодовалых близнецов Руми и Сэра. Однако на днях 37-летняя певица разместила на личном веб-сайте новые снимки из недавней поездки в Южную Азию, в которую она взяла и подросших малышей. 

    Многодетная мама не удержалась и сфотографировала детей на фоне океана. На другом фото счастливая мама смеется и держит на руках дочку.

    Напомним, что в этом месяце Бейонсе ездила в Индию, чтобы выступить на свадьбе дочери самого богатого человека этой страны.  

    Суперзвезда поделилась с поклонниками не только кадрами с детьми, но и фотографиями с мероприятия. Только посмотрите, в каких ослепительных нарядах выступала певица! Чего стоит одно алое платье с разрезом, расшитое золотом.

    Надеемся, что Бейонсе и Jay-Z будут чаще баловать нас снимками своих близняшек. К слову, старшую свою дочь, 6-летнюю Блю Айви, звездные родители уже стали чаще брать на звездные мероприятия.

    Перейти к обсуждению 4


    Текст: Алиса Карпенко Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Бейонсе

    Реклама

    Комментарии (4) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 223

    Новое за неделю

    12 новых тем

    Популярное за неделю

    12 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.