Бейонсе впервые за долгое время показала фото своих полуторагодовалых близнецов

Бейонсе довольно редко делится с поклонниками фотографиями своих младших детей— полуторагодовалых близнецов Руми и Сэра. Однако на днях 37-летняя певица разместила на личном веб-сайте новые снимки из недавней поездки в Южную Азию, в которую она взяла и подросших малышей.
Напомним, что в этом месяце Бейонсе ездила в Индию, чтобы выступить на свадьбе дочери самого богатого человека этой страны.
Суперзвезда поделилась с поклонниками не только кадрами с детьми, но и фотографиями с мероприятия. Только посмотрите, в каких ослепительных нарядах выступала певица! Чего стоит одно алое платье с разрезом, расшитое золотом.
Надеемся, что Бейонсе и Jay-Z будут чаще баловать нас снимками своих близняшек. К слову, старшую свою дочь, 6-летнюю Блю Айви, звездные родители уже стали чаще брать на звездные мероприятия.