Бейонсе впервые за долгое время показала фото своих полуторагодовалых близнецов

На днях Бейонсе опубликовала новый милый снимок своих близнецов Руми и Сэра Картера. Как же они подросли!

1 2 3 ... 8 Бейонсе поделились с поклонниками новыми фотографиями своих близнецов Руми и Сэра





Бейонсе довольно редко делится с поклонниками фотографиями своих младших детей— полуторагодовалых близнецов Руми и Сэра. Однако на днях 37-летняя певица разместила на личном веб-сайте новые снимки из недавней поездки в Южную Азию, в которую она взяла и подросших малышей.

Многодетная мама не удержалась и сфотографировала детей на фоне океана. На другом фото счастливая мама смеется и держит на руках дочку.

Напомним, что в этом месяце Бейонсе ездила в Индию, чтобы выступить на свадьбе дочери самого богатого человека этой страны.



Суперзвезда поделилась с поклонниками не только кадрами с детьми, но и фотографиями с мероприятия. Только посмотрите, в каких ослепительных нарядах выступала певица! Чего стоит одно алое платье с разрезом, расшитое золотом.



Надеемся, что Бейонсе и Jay-Z будут чаще баловать нас снимками своих близняшек. К слову, старшую свою дочь, 6-летнюю Блю Айви, звездные родители уже стали чаще брать на звездные мероприятия.