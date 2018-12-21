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    Евгения Феофилактова скопировала новогоднюю фотосессию Антона Гусева и Виктории Романец

    21.12.2018
    Многие селебрити перед Новым годом делятся со своими подписчиками снимками с праздничных фотосессий. Не стала исключением и Евгения Феофилактова, которая на днях опубликовала в своем Инстаграме свежие кадры. Однако пользователи Сети заподозрили звезду «Дома-2» в плагиате.

    Недавно мы писали о новогодней фотосессии Антона Гусева и Виктории Романец. На днях аналогичными снимками поделилась экс-супруга звезды «Дома-2» Евгения Феофилактова. Многие пользователи Сети оценили ее мастерство позировать перед камерой, однако нашлись и те, кто раскритиковал кадры. Некоторые фолловеры Феофилактовой обвинили ее в том, что она «украла» идею фотосета у Антона и Вики.

    Подписчики отметили подозрительное сходство фотографий и тут же написали о том, что Евгения полностью скопировала идею съемки своего экс-супруга и его новой пассии.

    Антураж действительно напоминал тот, что был у Гусева и Романец: зимний лес с елками с белоснежным рогатым оленем в центре.

    «У Антона ведь тоже с этим оленем?», «У всех теперь эти олени», — писали фолловеры звезды. К слову, это не первый случай, когда Женя и Вика публикуют схожие снимки. В профилях обеих девушек можно заметить идентичные фотографии с цветами, украшенными елками и так далее.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: @staskhara, @juliavinsphoto, @filkaa, @ekaterinakrimskaya/Instagram
    Теги:

    Евгения Феофилактова, Виктория Романец, Антон Гусев

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • У Феофилактовой живой олень

    • Смотрела дом-2 когда Женя там была. Как же она себя перекроила, одуреть можно. Она в то время казалась довольно симпатичной (как и кстати Пынзарь, Бузова и другие). А сейчас если посмотреть на фото тех лет, то все такие страшные кажутся (это к недавней статье, где была фотка Бузовой с времен Дома-2, где она с белесыми волосами и красной кожей). Видно, просто время изменилось.

    • как одно лицо у этих девушек. Разница в том, что нынешняя Гусева обеспечена родителями, ему не надо париться. Вот и все.

    • А у тех мёртвые олени?🤤

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