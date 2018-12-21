Евгения Феофилактова скопировала новогоднюю фотосессию Антона Гусева и Виктории Романец

Многие селебрити перед Новым годом делятся со своими подписчиками снимками с праздничных фотосессий. Не стала исключением и Евгения Феофилактова, которая на днях опубликовала в своем Инстаграме свежие кадры. Однако пользователи Сети заподозрили звезду «Дома-2» в плагиате.

1 2 3 ... 9 Евгения Феофилактова поделилась снимками с новой фотосессии

Недавно мы писали о новогодней фотосессии Антона Гусева и Виктории Романец. На днях аналогичными снимками поделилась экс-супруга звезды «Дома-2» Евгения Феофилактова. Многие пользователи Сети оценили ее мастерство позировать перед камерой, однако нашлись и те, кто раскритиковал кадры. Некоторые фолловеры Феофилактовой обвинили ее в том, что она «украла» идею фотосета у Антона и Вики.

Подписчики отметили подозрительное сходство фотографий и тут же написали о том, что Евгения полностью скопировала идею съемки своего экс-супруга и его новой пассии.

Антураж действительно напоминал тот, что был у Гусева и Романец: зимний лес с елками с белоснежным рогатым оленем в центре.



«У Антона ведь тоже с этим оленем?», «У всех теперь эти олени», — писали фолловеры звезды. К слову, это не первый случай, когда Женя и Вика публикуют схожие снимки. В профилях обеих девушек можно заметить идентичные фотографии с цветами, украшенными елками и так далее.