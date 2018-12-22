Облитая кислотой и перенесшая 200 операций Элеонора Кондратюк вышла замуж

В конце 90-х жительница Сочи Элеонора Кондратюк стала довольно популярной моделью. Однако в полной мере насладиться молодостью девушка не успела — отвергнутый возлюбленный облил ее кислотой. Красавице пришлось пережить множество трудностей, прежде чем она обрела счастье в личной жизни.

1 2 3 4 5 6 7 Элеонора Кондратюк вышла замуж

Мы уже рассказывали вам трагическую историю Элеоноры Кондратюк, которая в 1998 году завоевала титул «Мисс Очарование». После этого у девушки появились не только слава и популярность, но и внушительное количество поклонников. Далеко не все из них, к сожалению, были адекватными. Отвергнутый Элеонорой мужчина не смог смириться с ее отказом и организовал кислотную атаку на девушку. После этого Кондратюк была на грани жизни и смерти. Ей пришлось перенести 200 операций, чтобы вернуть себе хотя бы часть утраченной красоты.

Недавно журналисты «Комсомольской правды» связались с Элеонорой и поинтересовались, как она живет сейчас.

«Сейчас я опять оказалась на операционном столе. Поэтому, можно сказать, снова отгородилась. Я вынуждена была уехать за границу. И сейчас остается риск потери зрения», — объяснила Элеонора. По словам Кондратюк, сейчас она находится на обследовании в Чехии, но большую часть времени проводит в Германии, поскольку именно там работает специалист, который может помочь ей восстановить зрение.



Также Элеонора поделилась и радостной новостью. Оказалось, она сыграла свадьбу со своим избранником. «Мой муж — это просто подарок судьбы за все мои страдания. Думаю, можно так расценивать. Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает», — сообщила Кондратюк. Элеонора подчеркнула, что ее муж — непубличный человек, поэтому не хочет привлекать к себе внимание СМИ.