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    Облитая кислотой и перенесшая 200 операций Элеонора Кондратюк вышла замуж

    22.12.2018
    В конце 90-х жительница Сочи Элеонора Кондратюк стала довольно популярной моделью. Однако в полной мере насладиться молодостью девушка не успела — отвергнутый возлюбленный облил ее кислотой. Красавице пришлось пережить множество трудностей, прежде чем она обрела счастье в личной жизни. 

    Мы уже рассказывали вам трагическую историю Элеоноры Кондратюк, которая в 1998 году завоевала титул «Мисс Очарование». После этого у девушки появились не только слава и популярность, но и внушительное количество поклонников. Далеко не все из них, к сожалению, были адекватными. Отвергнутый Элеонорой мужчина не смог смириться с ее отказом и организовал кислотную атаку на девушку. После этого Кондратюк была на грани жизни и смерти. Ей пришлось перенести 200 операций, чтобы вернуть себе хотя бы часть утраченной красоты. 

    Недавно журналисты «Комсомольской правды» связались с Элеонорой и поинтересовались, как она живет сейчас.

    «Сейчас я опять оказалась на операционном столе. Поэтому, можно сказать, снова отгородилась. Я вынуждена была уехать за границу. И сейчас остается риск потери зрения», — объяснила Элеонора. По словам Кондратюк, сейчас она находится на обследовании в Чехии, но большую часть времени проводит в Германии, поскольку именно там работает специалист, который может помочь ей восстановить зрение.

    Также Элеонора поделилась и радостной новостью. Оказалось, она сыграла свадьбу со своим избранником. «Мой муж — это просто подарок судьбы за все мои страдания. Думаю, можно так расценивать. Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает», — сообщила Кондратюк. Элеонора подчеркнула, что ее муж — непубличный человек, поэтому не хочет привлекать к себе внимание СМИ. 

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    Текст: Вероника Пыльнова

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • Очень рада за нее в таком случае. Она сильная женщина и заслужила себ5 счастья. Надеюсь, зрение тоже удастся вернуть

    • Дай Бог счастья Эле

    • Очень рада за Элеонору! Столько испытаний прошла. В бога не верю, но видимо есть он, этот вселенский закон Справедливости. Девочки, всех с наступающим, кстати!🥂🍾🥘🎆🎉

    • Гость

      Очень рада за Элеонору! Столько испытаний прошла. В бога не верю, но видимо есть он, этот вселенский закон Справедливости. Девочки, всех с наступающим, кстати!🥂🍾🥘🎆🎉

      На основании чего Вы сделали вывод,что есть этот закон Справедливости? На основании того, что женщина , пережившая многолетний ад - вышла замуж?То есть по закону Справедливости выйти замуж можно только пережив "вот это вот всё"? Только тогда это справедливо? С Наступающим!

    • Екатерина

      На основании чего Вы сделали вывод,что есть этот закон Справедливости? На основании того, что женщина , пережившая многолетний ад - вышла замуж?То есть по закону Справедливости выйти замуж можно только пережив "вот это вот всё"? Только тогда это справедливо? С Наступающим!

      нет, конечно. Замуж выйти не сложно.Сложно найти адекватного человека, который готов поддерживать, разделять жизнь. Еще сложнее, чтобы он при этом был доктором наук.

    • Как мне ее жалко всегда было, ужасно то, что с ней случилось. И вся ее семья страдала, там все кошмарно.

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