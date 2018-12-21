Едва выйдя из рехаба, Селена Гомес вновь начала веселиться в барах

26-летняя Селена Гомес совсем недавно вышла из реабилитационного центра. Тем не менее на днях знаменитость была замечена в компании друзей в одном из баров Калифорнии. Увидев папарацци, певица поспешила скрыться.



1 2 3 4 5 6 7 Только что вернувшаяся из рехаба Селена Гомес посетила бар со своими друзьями

Селена Гомес только что вышла из рехаба и, казалось, должна была бы отказаться от вредных привычек.

Однако папарацци уже успели «подловить» знаменитость в одном из баров Калифорнии. Инсайдеры издания Daily Mail сообщают, что певица весело проводила время с друзьями.

Заметив фотографов, смущенная Селена предпочла скрыть лицо шарфом и быстро удалиться.

Напомним, что в начале октября Селена Гомес попала в реабилитационную клинику. Тогда инсайдеры сообщили, что одной из причин срыва исполнительницы стала новость о свадьбе ее бывшего бойфренда Джастина Бибера.



Напомним также, что Селена страдает от волчанки. После того, как девушка перенесла трансплантацию почки, у нее часто возникают проблемы со здоровьем.