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    Едва выйдя из рехаба, Селена Гомес вновь начала веселиться в барах

    21.12.2018
    26-летняя Селена Гомес совсем недавно вышла из реабилитационного центра. Тем не менее на днях знаменитость была замечена в компании друзей в одном из баров Калифорнии. Увидев папарацци, певица поспешила скрыться.
    • Селена Гомес
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      Только что вернувшаяся из рехаба Селена Гомес посетила бар со своими друзьями
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    Селена Гомес только что вышла из рехаба и, казалось, должна была бы отказаться от вредных привычек. 

    Однако папарацци уже успели «подловить» знаменитость в одном из баров Калифорнии. Инсайдеры издания Daily Mail сообщают, что певица весело проводила время с друзьями.

    Заметив фотографов, смущенная Селена предпочла скрыть лицо шарфом и быстро удалиться.

    Напомним, что в начале октября Селена Гомес попала в реабилитационную клинику. Тогда инсайдеры сообщили, что одной из причин срыва исполнительницы стала новость о свадьбе ее бывшего бойфренда Джастина Бибера.

    Напомним также, что Селена страдает от волчанки. После того, как девушка перенесла трансплантацию почки, у нее часто возникают проблемы со здоровьем.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Селена Гомес

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • 6 фото - ну и ржака)))))

    • А причём здесь вредные привычки? Она обращалась за психологической помощью, а не лечилась от алкоголизма.

    • Кто-то еще верит, что у нее была пересадка почки?

    • Слушайте, я не пытаюсь сейчас обидеть Селену, которая болеет аутоиммунным заболеванием и всё такое. Но выглядит она неважно. И да, я больше чем уверена, что ни Селена, ни Бибер по друг другу не страдают уже очень давно.

    • Гость

      А причём здесь вредные привычки? Она обращалась за психологической помощью, а не лечилась от алкоголизма.

      Вообще-то в реабилитационных центрах и от алкоголизма лечат, и от наркомании тоже, не только от проблем с психикой. Там много что корректируют. А с чем она конкретно туда попала, нам с вами честно не скажут, если она сама не пожелает раскрыться. Всегда обтекаемо напишут - психологические проблемы.

    • Гость

      Слушайте, я не пытаюсь сейчас обидеть Селену, которая болеет аутоиммунным заболеванием и всё такое. Но выглядит она неважно. И да, я больше чем уверена, что ни Селена, ни Бибер по друг другу не страдают уже очень давно.

      Не болеет она волчанкой, у нее нет никаких внешних признаков, а эта болезнь именно и характерна внешним проявлением, треугольником красным на лице. У нее же лицо всегда чистое, прекрасный цвет лица, хорошая кожа, и это не только фотошоп, у нее действительно хорошая кожа. И люди с пересаженной почкой не бухают в кабаках, уж поверьте, да и выглядят они плохо, лицо как правило серое, даже если все прошло относительно гладко с операцией. Отмазы это, она часто попадает на чистку крови, наркотики, вот и придумали, чтобы не палилась. Но она пустилась во все тяжкие, похоже (((

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