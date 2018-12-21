Едва выйдя из рехаба, Селена Гомес вновь начала веселиться в барах

Селена Гомес только что вышла из рехаба и, казалось, должна была бы отказаться от вредных привычек.
Заметив фотографов, смущенная Селена предпочла скрыть лицо шарфом и быстро удалиться.
Напомним, что в начале октября Селена Гомес попала в реабилитационную клинику. Тогда инсайдеры сообщили, что одной из причин срыва исполнительницы стала новость о свадьбе ее бывшего бойфренда Джастина Бибера.
Напомним также, что Селена страдает от волчанки. После того, как девушка перенесла трансплантацию почки, у нее часто возникают проблемы со здоровьем.