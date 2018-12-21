Ида Галич заявила, что ни у кого не получится отбить Элджея у Насти Ивлеевой

В мае 2018 года Ида Галич вышла замуж. Правда, хейтеров этот факт совсем не смутил: они распространили слухи о том, что Ида хочет увести у своей подруги Насти Ивлеевой ее бойфренда. На днях блогер решила расставить все точки над i.

1 2 3 4 5 6 7 Ида Галич решила ответить хейтерам, заявившим, что она хочет отбить Элджея у Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева и Ида Галич дружат уже много лет. Об этом знают все, кто наблюдает за жизнью девушек в соцсетях и YouTube-каналах. Даже на концертах Элджея подруги появляются вместе. Так, на одно из выступлений рэпера Ида надела такие же белые линзы, как у Элджея. Вы удивитесь, но именно этот факт и спровоцировал слухи о том, что девушка намерена увести бойфренда своей подруги.

Фолловеров даже не смутил тот факт, что Галич счастлива в браке с известным фотографом Аланом Басиевым.

На днях Ида решила ответить хейтерам на обвинения. В своей инстаграм-истории блогер опровергла все домыслы. «Ложь. Вообще, никогда никого не уводила. Вы видели Настю? Там даже если захочешь, пойдешь лесом. Плюс он ее очень любит и даже ради линз никогда не уйдет», — высказалась Галич. Надо сказать, что после этих слов у подписчиков не осталось сомнений в искренности чувств Элджея к Насти Ивлеевой.

