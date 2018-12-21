Несмотря на то, что в последнее время зарубежные СМИ активно обсуждают разлад в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон, именно на жену брата своего мужа герцогиня Сассекская может рассчитывать в трудной ситуации. Об этом сообщил источник, близкий к британской королевской семье.



1 2 3 4 5 Кейт Миддлтон — единственный член королевской семьи, который может поддержать Меган Маркл

Слухи о том, что отношения Меган Маркл с членами британской королевской семьи нельзя назвать теплыми, не утихают уже который месяц. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские даже не хотят отпраздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.



Несмотря на разлад в отношениях двух герцогинь, единственным человеком, который может поддержать Меган Маркл в королевской семье, является Кейт Миддлтон. Об этом изданию Express рассказал эксперт по британской королевской семье Данкан Ларкомб.



«Кейт — единственная, к кому Меган может обратиться за помощью, потому что она прекрасно понимает, что значит выйти замуж за принца и пытаться наладить отношения с его безумной семьей», — сообщил инсайдер.



Напомним, недавно стало известно, что будущие наследники герцога и герцогини Сассекских будут вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

