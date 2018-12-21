Слухи о том, что отношения Меган Маркл с членами британской королевской семьи нельзя назвать теплыми, не утихают уже который месяц. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские даже не хотят отпраздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Несмотря на разлад в отношениях двух герцогинь, единственным человеком, который может поддержать Меган Маркл в королевской семье, является Кейт Миддлтон. Об этом изданию Express рассказал эксперт по британской королевской семье Данкан Ларкомб.
«Кейт — единственная, к кому Меган может обратиться за помощью, потому что она прекрасно понимает, что значит выйти замуж за принца и пытаться наладить отношения с его безумной семьей», — сообщил инсайдер.
Напомним, недавно стало известно, что будущие наследники герцога и герцогини Сассекских будут вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
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