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    Инсайдер: Кейт Миддлтон — единственный член королевской семьи, который может поддержать Меган Маркл

    21.12.2018
    Несмотря на то, что в последнее время зарубежные СМИ активно обсуждают разлад в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон, именно на жену брата своего мужа герцогиня Сассекская может рассчитывать в трудной ситуации. Об этом сообщил источник, близкий к британской королевской семье.  
    • Кейт Миддлтон, Меган Маркл
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      Кейт Миддлтон — единственный член королевской семьи, который может поддержать Меган Маркл
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    Слухи о том, что отношения Меган Маркл с членами британской королевской семьи нельзя назвать теплыми, не утихают уже который месяц. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские даже не хотят отпраздновать Рождество вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

    Несмотря на разлад в отношениях двух герцогинь, единственным человеком, который может поддержать Меган Маркл в королевской семье, является Кейт Миддлтон. Об этом изданию Express рассказал эксперт по британской королевской семье Данкан Ларкомб.

    «Кейт — единственная, к кому Меган может обратиться за помощью, потому что она прекрасно понимает, что значит выйти замуж за принца и пытаться наладить отношения с его безумной семьей», — сообщил инсайдер.

    Напомним, недавно стало известно, что будущие наследники герцога и герцогини Сассекских будут вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Меган Маркл

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