Что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт категорически запрещают делать своей 10-месячной дочери Сторми

В феврале этого года Кайли Дженнер родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта. На днях молодые родители рассказали, чего ни в коем случае не позволяют делать своей малышке.



1 2 3 4 5 6 Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями в начале этого года

В начале года 21-летняя модель Кайли Дженнер и ее избранник, 25-летний рэпер Трэвис Скотт, стали родителями дочки Сторми. Знаменитости успевают заниматься и карьерой, и воспитанием малышки. На днях Кайли и Трэвис рассказали о том, что чего не позволяют своей наследнице.



«Сегодня все дети сидят в гаджетах. Повсюду столько технологий, они даже не выходят гулять на улицу. Для Сторми — никакого телевидения», — поведал молодой отец изданию Rolling Stone.



Напомним, недавно Кайли призналась, что уже мечтает о второй малышке. Знаменитость также отметила, что ее возлюбленный — прекрасный отец, а Сторми — настоящая папина дочка.

