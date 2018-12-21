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    Что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт категорически запрещают делать своей 10-месячной дочери Сторми

    21.12.2018
    В феврале этого года Кайли Дженнер родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта. На днях молодые родители рассказали, чего ни в коем случае не позволяют делать своей малышке. 

    В начале года 21-летняя модель Кайли Дженнер и ее избранник, 25-летний рэпер Трэвис Скотт, стали родителями дочки Сторми. Знаменитости успевают заниматься и карьерой, и воспитанием малышки. На днях Кайли и Трэвис рассказали о том, что чего не позволяют своей наследнице.

    «Сегодня все дети сидят в гаджетах. Повсюду столько технологий, они даже не выходят гулять на улицу. Для Сторми — никакого телевидения», — поведал молодой отец изданию Rolling Stone.

    Напомним, недавно Кайли призналась, что уже мечтает о второй малышке. Знаменитость также отметила, что ее возлюбленный — прекрасный отец, а Сторми — настоящая папина дочка. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Кайли Дженнер, Сторми Уэбстер, Трэвис Скотт

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