В начале года 21-летняя модель Кайли Дженнер и ее избранник, 25-летний рэпер Трэвис Скотт, стали родителями дочки Сторми. Знаменитости успевают заниматься и карьерой, и воспитанием малышки. На днях Кайли и Трэвис рассказали о том, что чего не позволяют своей наследнице.
«Сегодня все дети сидят в гаджетах. Повсюду столько технологий, они даже не выходят гулять на улицу. Для Сторми — никакого телевидения», — поведал молодой отец изданию Rolling Stone.
Напомним, недавно Кайли призналась, что уже мечтает о второй малышке. Знаменитость также отметила, что ее возлюбленный — прекрасный отец, а Сторми — настоящая папина дочка.
Что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт категорически запрещают делать своей 10-месячной дочери Сторми
В начале года 21-летняя модель Кайли Дженнер и ее избранник, 25-летний рэпер Трэвис Скотт, стали родителями дочки Сторми. Знаменитости успевают заниматься и карьерой, и воспитанием малышки. На днях Кайли и Трэвис рассказали о том, что чего не позволяют своей наследнице.
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