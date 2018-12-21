Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Кокорину и Мамаеву изменили статью на более тяжкую

    21.12.2018
    Суд сменил статью, вменяемую футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, на более тяжкую. Вместо побоев спортсменам теперь инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

    Несколько дней назад в Московском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривались жалобы на продление ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов дела об избиении. По решению судьи футболисты будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019-го.

    21 декабря стало известно о том, что статью, вменяемую спортсменам, сменили на более тяжкую — теперь им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью, а не побои, как раньше. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. Наказание по обеим статьям может достигать двух лет лишения свободы.

    Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.  

    Перейти к обсуждению


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, TASS
    Теги:

    Павел Мамаев, Александр Кокорин

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 227

    Новое за неделю

    13 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.