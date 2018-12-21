Несколько дней назад в Московском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривались жалобы на продление ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов дела об избиении. По решению судьи футболисты будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019-го.
21 декабря стало известно о том, что статью, вменяемую спортсменам, сменили на более тяжкую — теперь им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью, а не побои, как раньше. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. Наказание по обеим статьям может достигать двух лет лишения свободы.
Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.
Кокорину и Мамаеву изменили статью на более тяжкую
Несколько дней назад в Московском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривались жалобы на продление ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов дела об избиении. По решению судьи футболисты будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019-го.
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