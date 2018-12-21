Кокорину и Мамаеву изменили статью на более тяжкую

Суд сменил статью, вменяемую футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, на более тяжкую. Вместо побоев спортсменам теперь инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

1 2 3 4 5 Александру Кокорину и Павлу Мамаеву изменили статью на более тяжкую

Несколько дней назад в Московском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривались жалобы на продление ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов дела об избиении. По решению судьи футболисты будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019-го.



21 декабря стало известно о том, что статью, вменяемую спортсменам, сменили на более тяжкую — теперь им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью, а не побои, как раньше. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. Наказание по обеим статьям может достигать двух лет лишения свободы.



Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.

