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    Дочь Оксаны Самойловой получила разряд по художественной гимнастике

    21.12.2018
    Как и многие знаменитые мамы, Оксана Самойлова часто делится с подписчиками новостями из жизни своих детей. В этот раз модель рассказала об успехах своей старшей дочери Ариелы в художественной гимнастике. 
    • Ариела Устименко-Вайнштейн
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      Дочь Оксаны Самойловой Ариела получила разряд по художественной гимнастике
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    30-летняя Оксана Самойлова и 33-летний рэпер Джиган воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно знаменитость похвалилась подписчикам тем, что ее старшая дочь заняла первое место в олимпиаде по математике. Как оказалось, девочка талантлива не только в точных науках — она также получила разряд по художественной гимнастике.

    «Ариела сегодня получила второй юношеский разряд по художественной гимнастике. Наконец-то у нас закончились все соревнования, праздники и выступления. Ура, каникулы!» — написала многодетная мама в своем Инстаграме.

    «Золотой ребенок», «Какая умница!», «Поздравляю вас с такой заслугой», «Крошка просто молодец», — писали поклонники знаменитости под фото Ариелы.

    Напомним, на днях Оксана Самойлова опубликовала видео с утренника средней дочери Леи, где девочка осадила сверстницу, которая пыталась прочитать стихотворение вместо нее.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн, Джиган

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