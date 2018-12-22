Ида Кехман два месяца скрывала рождение второго ребенка

Ида Кехман в последнее время почти не появлялась на светских мероприятиях. Причина для этого оказалась уважительной: 40-летняя знаменитость недавно родила еще одного малыша.

Еще пару лет назад Ида Кехман не пропускала, кажется, ни одного громкого светского события. Теперь же ее редко можно увидеть на публике. Знаменитость решила изменить образ жизни после рождения дочери Анастасии. Недавно стало известно, что у Иды и ее мужа Владимира Кехмана, художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге и новосибирского театра НОВАТ, появился второй ребенок — сын.

Радостное событие произошло еще в октябре этого года. Счастливые родители решили назвать мальчика Давидом.

О пополнении в семье Кехман рассказала в новом интервью журналу Tatler. «Я была мамой одного ребенка, а теперь сразу двух. У меня ощущение, что забот не в два раза больше, а в три. Или просто я еще не научилась правильно планировать свою жизнь, чтобы с этим справляться», — призналась знаменитость корреспонденту издания.



Как и в предыдущий раз, Ида рожала в одной из клиник Ниццы. Малыш появился на свет немного раньше положенного срока, но все прошло хорошо. Кехман также рассказала, что ее супруг присутствовал при родах: «Я понимаю, что для мужчины это стресс. Володя волновался в этот момент больше, чем я. Хотя у нас это все так быстро происходит».



По словам молодой мамы, старшая дочь, которой в будущем году исполнится два года, рада появлению младшего брата. Ида не скрывает, что с рождением детей ее жизнь кардинально изменилась. Знаменитость редко выбирается в свет, поскольку сама присматривает за крохами — пока что она не планирует нанимать нянь, ведь ей помогает мама.