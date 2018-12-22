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    Чемпионат России по фигурному катанию выиграла 14-летняя Щербакова, а Загитова и Медведева не вошли в тройку лидеров

    22.12.2018
    22 декабря в Саранске завершился Чемпионат России по фигурному катанию. Победительницей престижного соревнования стала юная спортсменка Анна Щербакова, которая обошла своих более опытных соперниц.

    14-летняя Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Саранске. По итогам короткой и произвольной программ воспитанница Этери Тутберидзе набрала 229,78 балла.

    «Я очень довольна своим прокатом. Для меня было важно чисто откатать программу. Конечно, я нервничала за девочек, ведь мы катаемся вместе, и я знаю, что это тяжело. Я рада, не ожидала такого результата», — призналась новоиспеченная чемпионка в эфире Первого канала.

    Второе место досталось 14-летней Александре Трусовой, которая уступила Анне Щербаковой всего на семь сотых балла.

    Бронзовую медаль получила 15-летняя Алена Косторная — она набрала 226,54 балла.

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила менее удачно. Во время произвольной программы девушка дважды упала, из-за чего по итогам оказалась на пятом месте. А двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оказалась на седьмой позиции.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, East News
    Теги:

    Алина Загитова, Евгения Медведева

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Аня Щербакова порхала как бабочка над льдом. Катание необыкновенной красоты. Поздравляю!

    • Трусову зовут Александра

    • Не, ну мило конечно. Но называть это чемпионатом среди ЖЕНЩИН смешно просто! Фигуры у призерок как у десятилетних детей! Вес по 30 кг! Они просто ПРЫГАЮТ. Всё. Там даже от льда отталкиваться не надо, на воздухе держатся. Ну это несерьезно просто, когда выходят девочки 16+ уже сформировавшиеся взрослые девушки, фигуристые, более плавные. И выходит Трусова, ребенок ребенком. Я понимаю, что всем нравится смотреть на зрелища, но неужели самих спортсменок не жаль? Знать, что твой удел завоевать хоть что-нибудь за пару лет и уйти в утиль? Просто конвейер. Самое забавное и смешное, что к Олимпиаде эти уже уйдут в тираж, уже новые попрыгухи-ссыкухи выйдут. Грустно.

    • Ха. Все кто работал у Этери - после 16 лет бегут от нее. Они для нее как подопытные кролики. Отработал, все соки выжал - пока!!!! Поэтому Медведева и Липницкая ушли. Дальше и эти уйдут.

    • Этим детям сколько лет? Почему со взрослыми соревнуются?

    • Гость

      Не, ну мило конечно. Но называть это чемпионатом среди ЖЕНЩИН смешно просто! Фигуры у призерок как у десятилетних детей! Вес по 30 кг! Они просто ПРЫГАЮТ. Всё. Там даже от льда отталкиваться не надо, на воздухе держатся. Ну это несерьезно просто, когда выходят девочки 16+ уже сформировавшиеся взрослые девушки, фигуристые, более плавные. И выходит Трусова, ребенок ребенком. Я понимаю, что всем нравится смотреть на зрелища, но неужели самих спортсменок не жаль? Знать, что твой удел завоевать хоть что-нибудь за пару лет и уйти в утиль? Просто конвейер. Самое забавное и смешное, что к Олимпиаде эти уже уйдут в тираж, уже новые попрыгухи-ссыкухи выйдут. Грустно.

      Их тоже едва запомнят, как новые попрыгуньи - девочки заменят

    • Это несправедливо. Если взрослые - пусть катаются девушки ОТ 18 и старше. А тут вчерашние детсадовки наравне со сформировавшимися барышнями. Щербаковой и Трусовой 14, детсад оканчивают в 7 лет. То есть пол-жизни назад они вышли из садика. Медведева на их фоне зрелая женщина, молчу про фигуристок возраста Каролины Костнер, она вообще получается пенсионерка. В 13-14 порхать птичкой-невеличкой не проблема, а попробуй попрыгать как Каролина в 30 с лишним лет, а ведь именно это настоящий успех и доказательство мастерства! Надо с этим что-то делать, разграничивать детей, юниорок и женщин, а то кашу сделали, сами же в этом серпентарии ругаются, из-за медалей обижаются, ну и в чем смысл тогда...

    • Забавно. Чемпионат страны проводят в том числе (и в основном) для отбора на чемпионат мира и Европы текущего года. По правилам первые 3 места едут, но все призёрши - юниорки и по возрасту ехать на ЧМ и ЧЕ не могут. Спрашивается, с какой целью юниорам разрешили участвовать во взрослом соревновании?

    • Это конечно всё хорошо, но соревнованиями назвать трудно. Загитова и иже с ней ушли в тираж...теперь новые девочки лет по 13-15 первые места занимают...между тем как женское катание умирает судя по всему. Женское и детское катание не должно быть в одном чемпионате. Тутберидзе сбивает своими малолетками всё катание..ставя мировые рекорды детьми...женскому фигурному катанию скоро просто будет не дотянуть до них. Почему не различают юниоров и женщин в чемпионатах мне не понять. Я понимаю, если бы у Тутберидзе был пример взрослого женского долгосрочного медального катания...так этого примера нет. Девочки растут и лопаются как пузыри. По итогу мир фигурного катания пойдёт по этому же пути...и в 18 лет фигуристки уже будут не в удел.

    • Гость

      Это несправедливо. Если взрослые - пусть катаются девушки ОТ 18 и старше. А тут вчерашние детсадовки наравне со сформировавшимися барышнями. Щербаковой и Трусовой 14, детсад оканчивают в 7 лет. То есть пол-жизни назад они вышли из садика. Медведева на их фоне зрелая женщина, молчу про фигуристок возраста Каролины Костнер, она вообще получается пенсионерка. В 13-14 порхать птичкой-невеличкой не проблема, а попробуй попрыгать как Каролина в 30 с лишним лет, а ведь именно это настоящий успех и доказательство мастерства! Надо с этим что-то делать, разграничивать детей, юниорок и женщин, а то кашу сделали, сами же в этом серпентарии ругаются, из-за медалей обижаются, ну и в чем смысл тогда...

      Не, ну, давайте тогда и балерин будем до 50 держать-созревать. В 17 все могут, а ты, вот в 40 попробуй поскачи! Если девочки в 14 могут показывать такие результаты, что им делать на юниорских соревнованиях? Деградировать? Мне интересно было смотреть- именно потому что были девушки- подростки с более женственными телами,пластикой и умением создать образ. И безумно интересно было смотреть на юных девочек- мощь, энергия, кураж, блестящее исполнение, легкость и задор. Если бы чемпионат состоял из одних пенсионерок- смотреть бы не стала: все эти красные полуоткрытые рты, трагически сложенные ручки, вымученные прыжки и бесконечные падения смотреть не интересно. Юниорки никуда не отбирались- то, что их выводят на соревнования взрослые в таком возрасте- правильно и справедливо. Они мастера и заслуживают выступать с лучшими+ практика крупных соревнований им туже нужна. Девчонки все молодцы! Тутберидзе в очередной раз доказала, что она гениальный тренер! Спасибо ей за такую блестящую работу, девочкам за их труд, родителям за таких талантливых юных трудяг!

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