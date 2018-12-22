Чемпионат России по фигурному катанию выиграла 14-летняя Щербакова, а Загитова и Медведева не вошли в тройку лидеров

14-летняя Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Саранске. По итогам короткой и произвольной программ воспитанница Этери Тутберидзе набрала 229,78 балла.
«Я очень довольна своим прокатом. Для меня было важно чисто откатать программу. Конечно, я нервничала за девочек, ведь мы катаемся вместе, и я знаю, что это тяжело. Я рада, не ожидала такого результата», — призналась новоиспеченная чемпионка в эфире Первого канала.
Бронзовую медаль получила 15-летняя Алена Косторная — она набрала 226,54 балла.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила менее удачно. Во время произвольной программы девушка дважды упала, из-за чего по итогам оказалась на пятом месте. А двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оказалась на седьмой позиции.