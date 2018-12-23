Евгения Медведева не вошла в основной состав сборной России на чемпионат Европы

23 декабря Федерация фигурного катания на коньках России объявила имена спортсменов, которые представят нашу страну на Чемпионате Европы в будущем году. На этот раз двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оказалась в числе запасных.

1 2 3 ... 8 23 декабря были объявлены имена фигуристок, которые отправятся на Чемпионат Европы в Минск

На днях в Саранске завершился Чемпионат России по фигурному катанию. По итогам соревнования решалось, кто из спортсменов отправится на Чемпионат Европы, который будет проходить в Минске с 21 по 27 января будущего года. В женском одиночном катании Россию представят 16-летняя Алина Загитова, 18-летняя Станислава Константинова и 16-летняя Софья Самодурова.

Помимо нее там числится и Елизавета Туктамышева, которой пришлось пропустить турнир из-за проблем со здоровьем.



«Состав сборной определен по спортивному принципу, как в прошлом году, так и в нынешнем. Состав предложил тренерский совет, исполком его поддержал», — объяснил агентству ТАСС решение президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.



Что же касается мужчин, то Россию на Чемпионате Европы будут представлять Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин.