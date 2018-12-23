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    Евгения Медведева не вошла в основной состав сборной России на чемпионат Европы

    23.12.2018
    23 декабря Федерация фигурного катания на коньках России объявила имена спортсменов, которые представят нашу страну на Чемпионате Европы в будущем году. На этот раз двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оказалась в числе запасных.
    • Алина Загитова
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      23 декабря были объявлены имена фигуристок, которые отправятся на Чемпионат Европы в Минск
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    На днях в Саранске завершился Чемпионат России по фигурному катанию. По итогам соревнования решалось, кто из спортсменов отправится на Чемпионат Европы, который будет проходить в Минске с 21 по 27 января будущего года. В женском одиночном катании Россию представят 16-летняя Алина Загитова, 18-летняя Станислава Константинова и 16-летняя Софья Самодурова.

    Одна из самых сильных фигуристок современности Евгения Медведева не очень удачно выступила на недавнем Чемпионате, поэтому оказалась лишь в списке запасных.

    Помимо нее там числится и Елизавета Туктамышева, которой пришлось пропустить турнир из-за проблем со здоровьем.

    «Состав сборной определен по спортивному принципу, как в прошлом году, так и в нынешнем. Состав предложил тренерский совет, исполком его поддержал», — объяснил агентству ТАСС решение президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

    Что же касается мужчин, то Россию на Чемпионате Европы будут представлять Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Евгения Медведева, Алина Загитова

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Жаль.. боюсь, у нее нет выбора, придется менять гражданство. В чемпионате Канады она смогла бы выиграть и поехать на ЧЕ и ЧМ. В чемпионате России - уже шансов у нее нет. Тем более подрастают девочки, занявшие весь пьедестал на чемпионате России. Значит, через год/два еще тяжелее Жене будет. Думаю, тренер посоветует Жене Канаду или Армению, там у нее 100% проблем в домашних чемпионатах не будет.

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